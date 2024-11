Ce détail mode peut tout changer : apprenez à maîtriser le béret cet automne

Et si le béret devenait votre nouvel allié stylé cet automne ? Longtemps associé à l’image d’un cliché parisien un brin désuet (baguette sous le bras et béret de travers) ce couvre-chef iconique fait un retour en force. Il faut dire qu’il a le pouvoir de transformer une tenue banale en un véritable statement mode. Vous ne nous croyez pas ? Accrochez-vous à votre Pumpkin Spice Latte, nous allons vous expliquer pourquoi le béret est l’accessoire ultime de l’automne et, surtout, comment l’adopter avec chic.

Une histoire riche et surprenante

Le béret n’a pas toujours été l’incarnation du chic bohème. À l’origine, il servait une fonction purement pratique : protéger les bergers béarnais du froid et des intempéries. Simple et robuste, il s’est rapidement fait une place dans les rangs militaires, avant de s’imposer comme un symbole de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est dans les années 60 qu’il devient une icône de style, notamment grâce aux figures comme Brigitte Bardot. Depuis, il a connu des hauts et des bas, jusqu’à récemment, où des séries comme « Emily in Paris » ont soufflé un vent de fraîcheur sur cet accessoire rétro.

Le béret plaît parce qu’il transcende les âges et les styles. En prime, il existe un béret pour chaque mood. Les fashionistas l’adorent pour sa capacité à rehausser un look en un clin d’œil. Porté légèrement incliné pour un effet effortless, ou bien centré pour une touche plus audacieuse, le béret est comme une baguette magique pour vos tenues.

Bien choisir son béret

Attention, tous les bérets ne se valent pas ! Pour éviter de tomber dans le piège du déguisement, il faut choisir son modèle avec soin. Voici quelques conseils pour trouver celui qui sublimera votre style.

La matière : traditionnellement en laine, le béret se décline aujourd’hui dans une multitude de matières. Pour un look automnal classique, optez pour un modèle en feutre ou en laine épaisse . Si vous voulez sortir des sentiers battus, les bérets en (simili)cuir ou en velours côtelé apportent une touche contemporaine.

traditionnellement en laine, le béret se décline aujourd’hui dans une multitude de matières. Pour un look automnal classique, optez pour un modèle en ou en . Si vous voulez sortir des sentiers battus, les bérets en ou en apportent une touche contemporaine. La couleur : le noir reste un indémodable, mais pourquoi ne pas oser la couleur ? Un béret rouge profond ou bleu marine peut réveiller une tenue monochrome. Pour les plus téméraires, les motifs – tartan , léopard ou même paillettes – sont une excellente façon d’affirmer sa personnalité.

le reste un indémodable, mais pourquoi ne pas oser la couleur ? Un béret ou peut réveiller une tenue monochrome. Pour les plus téméraires, les motifs – , ou même – sont une excellente façon d’affirmer sa personnalité. La taille et la coupe : un béret trop grand peut vite donner l’impression que vous êtes perdu.e sous votre accessoire. Privilégiez un modèle bien ajusté à votre tour de tête, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas trop rigide (adieu l’effet casque ).

Voir ce béret

Le béret est un véritable caméléon : il peut s’intégrer à une multitude de styles. Voici quelques idées pour l’adopter cet automne sans fausse note.

Le béret bohème-chic : associez un béret en feutre beige avec une robe midi à fleurs, un manteau oversize camel et une paire de bottes en (simili)cuir marron. Le résultat ? Une allure romantique parfaite pour une promenade dans les feuilles mortes.

associez un béret en feutre beige à fleurs, un camel et une paire de marron. Le résultat ? Une allure romantique parfaite pour une promenade dans les feuilles mortes. Le béret dit urbain : pour un look moderne, choisissez un béret en (simili)cuir noir. Portez-le avec un blazer à carreaux, un jean droit et des bottines à plateforme . Ajoutez une touche de couleur avec un sac bandoulière flashy.

pour un look moderne, choisissez un béret en (simili)cuir noir. Portez-le à carreaux, un et des . Ajoutez une touche de couleur avec un flashy. Le béret minimaliste et élégant : les adeptes du style épuré peuvent opter pour un béret gris anthracite, associé à un pull col roulé beige, un pantalon tailleur noir et des mocassins . Simple, mais terriblement efficace.

les adeptes du style épuré peuvent opter pour un béret gris anthracite, associé à beige, un noir et des . Simple, mais terriblement efficace. Le béret dit audacieux : envie de vous démarquer ? Misez sur un béret coloré ou texturé, comme un modèle à paillettes. Portez-le avec une combinaison monochrome pour un contraste subtil.

Voir ce béret

Pourquoi adopter le béret cet automne ?

Le béret, c’est bien plus qu’un simple accessoire. C’est une déclaration. Il dit que vous êtes confiant.e, élégant.e et prêt.e à jouer avec les codes de la mode. Cet automne, faites-en votre signature. Qu’il s’agisse d’un modèle classique en laine ou d’un design contemporain en (simili)cuir, le béret a cette magie de sublimer votre look sans effort.

En prime, que vous ayez une chevelure bouclée, lisse ou une coupe courte, le béret s’adapte à toutes. Pour un effet coiffé-décoiffé, laissez quelques mèches dépasser à l’avant. Si vous portez une queue-de-cheval basse, placez le béret légèrement incliné vers l’arrière pour un look sophistiqué.

Alors, prêt.e à céder à la tentation ? Enfilez votre manteau préféré, ajustez votre béret, et sortez affronter l’automne avec panache. Vous verrez, ce petit détail mode peut vraiment tout changer. Le béret est le petit twist qui transforme une tenue !