Pulls blancs : découvrez 8 pépites tendance cet hiver

Le pull blanc est une véritable star des dressings hivernaux. Intemporel et chic, il permet de créer des looks à la fois chaleureux et ultra-stylés. Mais tous les pulls blancs ne se valent pas ! Pour vous aider à briller sans effort cet hiver, voici une sélection de 8 modèles tendance qui sauront sublimer votre garde-robe.

Le pull blanc col roulé

Indispensable, le pull blanc col roulé est parfait pour un look sobre et élégant. Associez-le à un jean brut et des bottines noires pour une tenue minimaliste mais sophistiquée. Pour un style plus pointu, glissez-le sous une veste oversize ou un blazer à carreaux. Effet garanti !

Voir ce pull blanc

Le pull blanc torsadé classique

Le pull torsadé blanc, c’est un peu le retour aux sources. Ce modèle intemporel respire le confort et l’authenticité. Portez-le avec un pantalon en simili-cuir pour un contraste matières audacieux, ou adoptez un total look blanc avec un pantalon fluide et des accessoires dorés pour un effet « wow » instantané.

Voir ce pull blanc

La version oversize

Parfait pour les journées froides, le pull oversize blanc est un vrai bonheur à porter. Ultra-confortable, il peut se porter sur un legging ou un jean slim. Accessoirisez avec une ceinture large à la taille pour structurer la silhouette et ajouter une touche sophistiquée.

Voir ce pull blanc

Le pull blanc à manches bouffantes

Pour les personnes qui aiment les détails mode, le pull blanc à manches bouffantes est un choix idéal. Ce modèle apporte une touche de romantisme à n’importe quelle tenue. Portez-le avec un pantalon à pinces ou une jupe plissée pour un look élégant sans effort.

Voir ce pull blanc

Le pull blanc cropped

Envie d’une touche de modernité ? Optez pour un pull blanc cropped. Porté avec un jean taille haute ou une jupe midi, il mettra en valeur votre silhouette tout en restant dans une vibe casual chic. Ajoutez une grosse écharpe et des baskets pour un look cool et actuel.

Voir ce pull blanc

Avec un col bateau

Chic et décontracté, le pull à col bateau est parfait pour les personnes qui veulent dévoiler subtilement leurs épaules. Ce modèle est idéal avec un jean mom ou un pantalon à taille haute. Jouez avec les accessoires comme un collier ras-de-cou ou des boucles d’oreilles pendantes pour un look glamour et moderne.

Voir ce pull blanc

Avec des détails brodés ou perlés

Les pulls blancs ornés de perles ou de broderies ajoutent une touche festive et raffinée à votre tenue. Parfait pour les Fêtes de fin d’année ou une soirée entre ami·e·s, ce type de pull se suffit souvent à lui-même. Associez-le à une jupe en satin ou un pantalon noir à coupe droite pour une allure chic et sophistiquée.

Voir ce pull blanc

Le pull blanc sans manches

Eh oui, le pull sans manches fait son grand retour ! Choisissez-le blanc et en maille pour une touche tendance. Portez-le par-dessus une chemise ample avec un col bien visible. Ce look fonctionne parfaitement avec un pantalon large ou une jupe crayon. Ajoutez des mocassins pour un style préppy revisité.

Voir ce pull blanc

Le pull blanc est un véritable caméléon de la mode. Il s’adapte à toutes les situations, que ce soit pour une journée au bureau, un brunch entre ami·e·s ou une balade hivernale. Avec lui, vous êtes certain·e de ne jamais faire de faux pas. Alors, pourquoi hésiter ? Cet hiver, laissez-vous tenter par l’élégance et la simplicité du pull blanc.