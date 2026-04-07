Les couleurs et motifs qui subliment les silhouettes rondes

Conseils silhouette
Julia P.
@lilla.marinho / Instagram

Et si on arrêtait de dire aux silhouettes rondes de se faire discrètes ? Les couleurs et les motifs ne sont pas des interdits, mais de véritables terrains de jeu. Loin des règles rigides, l’idée est simple : vous avez le droit de porter ce que vous aimez, et surtout de rayonner dans des looks qui vous ressemblent.

La couleur n’est pas une limite, c’est une liberté

Pendant longtemps, les silhouettes rondes ont été associées à une idée réductrice : celle de devoir privilégier le sombre pour « affiner ». En réalité, votre corps n’a rien à cacher ni à corriger. Les couleurs, qu’elles soient douces, profondes ou éclatantes, sont là pour exprimer votre style. Le bleu électrique, le rose vif, le vert intense ou le jaune solaire ont toute leur place dans votre dressing. Ce n’est pas parce que le monde est parfois gris que vous devez vous priver de nuances qui vous font du bien.

Certaines associations peuvent particulièrement créer des effets visuels intéressants. Les looks monochromes, par exemple, dessinent une ligne fluide. Les teintes profondes comme le bordeaux, le vert forêt ou le chocolat apportent de la structure. Ce sont des options, pas des obligations. Vous pouvez tout autant choisir un mix de couleurs, jouer avec les contrastes ou miser sur des pièces fortes. Le plus important reste ce que vous ressentez en les portant.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Lilla Marinho ✨ (@lilla.marinho)

Les motifs : osez, vraiment

Les imprimés ne sont pas réservés à une morphologie en particulier. Ils peuvent au contraire sublimer toutes les silhouettes, y compris les plus généreuses. Rayures, fleurs, motifs abstraits, graphiques ou artistiques : tout est permis. Les rayures verticales peuvent allonger la silhouette si vous aimez cet effet. Les imprimés de taille moyenne créent un équilibre visuel. Les motifs fluides accompagnent joliment les formes.

Là encore, rien n’est figé. Vous adorez les gros imprimés ? Portez-les. Vous craquez pour les micro-motifs ? Faites-vous plaisir. La seule vraie règle, c’est que votre tenue vous ressemble. Les motifs peuvent aussi être un moyen d’attirer le regard là où vous en avez envie : un haut imprimé, une jupe forte, une robe statement. Vous décidez où se pose l’attention.

Jouer avec les contrastes… ou pas

Les contrastes de couleurs et de matières peuvent structurer une silhouette, mais ils ne sont en aucun cas indispensables. Un haut clair avec un bas plus foncé peut dessiner une ligne. Une pièce colorée peut devenir le point central d’une tenue. Les détails verticaux, comme des boutons ou des coutures, peuvent donner une impression d’allongement.

Vous pouvez tout aussi bien casser ces codes. Porter du clair de la tête aux pieds, mélanger les imprimés, superposer les textures… Tout est une question d’envie, pas de règle. Les matières fluides épousent naturellement les formes, tandis que les tissus plus structurés créent d’autres effets. Là encore, il ne s’agit pas de « corriger », mais de choisir ce qui vous plaît.

Votre style, vos règles

Les tendances passent, votre style reste. Minimaliste, coloré, classique, audacieux, romantique ou street : aucune esthétique n’est réservée à une seule morphologie. Les silhouettes rondes peuvent tout porter. Ce qui compte, ce n’est pas de suivre des conseils à la lettre, mais de vous les approprier si cela vous parle.

Et surtout, il est essentiel de rappeler une chose : vous n’avez pas à vous habiller pour paraître plus mince. Vous pouvez vous habiller pour vous sentir bien, pour vous exprimer, pour vous amuser. La mode n’est pas un outil pour vous faire rentrer dans une case. C’est un moyen d’exister pleinement.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Lilla Marinho ✨ (@lilla.marinho)

En résumé, oui certains choix peuvent structurer une silhouette ou créer des effets visuels, mais ils ne doivent jamais devenir des contraintes. Vous avez le droit d’aimer les looks vibrants, les imprimés forts, les associations inattendues. Au fond, le plus beau rendu, ce n’est pas une silhouette « parfaite ».

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
Article précédent
Cette influenceuse plus size partage ses astuces pour s’habiller et ses conseils font l’unanimité

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cette influenceuse plus size partage ses astuces pour s’habiller et ses conseils font l’unanimité

Trouver des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien peut tout changer. Sur les réseaux sociaux, certaines créatrices...

Le détail dans une tenue qui change tout quand on veut paraître « plus élégante »

Dans la mode, l’élégance ne dépend pas uniquement des vêtements que vous portez. Bien souvent, ce sont les...

Ces 5 types de chaussures qui fragilisent vos pieds, selon une podologue

On les choisit pour leur style ou leur confort immédiat. Pourtant, certaines chaussures du quotidien peuvent, à long...

Ce que la façon de s’habiller pour dormir peut révéler sur la personnalité

Vous pensez peut-être que votre tenue de nuit n’est qu’un détail pratique. Pourtant, ce choix discret en dit...

Écharpe : ce détail d’hygiène souvent négligé en hiver

En hiver, elle nous protège du froid et ne quitte presque plus notre cou. Pourtant, l’écharpe peut aussi devenir...

Le secret pour organiser son dressing et ne plus hésiter chaque matin

Le matin, on perd un temps fou à s’habiller et même si la penderie croule sous les vêtements,...