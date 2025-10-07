La coupe de manteau qui sublime toutes les silhouettes, à tout âge

Fabienne Ba.
Trouver un manteau à la fois chic, confortable et flatteur peut parfois relever du défi, surtout lorsque la silhouette évolue avec le temps. Un modèle semble avoir trouvé la formule magique : le manteau peignoir. Élégant, modulable et intemporel, il sait sublimer toutes les morphologies.

Le manteau peignoir : une coupe flatteuse par excellence

Le manteau peignoir, parfois appelé manteau robe ou wrap coat, se distingue par sa forme portefeuille, son col châle ou ses larges revers, et surtout sa ceinture à nouer à la taille. Son secret ? Une coupe fluide qui épouse la silhouette sans jamais la contraindre. Inspiré des peignoirs de maison, il devient un incontournable du dressing grâce à sa capacité à créer une ligne en sablier, synonyme d’élégance et de confort.

Quel que soit votre type de morphologie, il agit comme un véritable allié. Pour les silhouettes rectangulaires, il dessine subtilement la taille. Pour les morphologies plus généreuses, il structure avec délicatesse sans serrer. Bref, c’est un manteau qui dit adieu aux compromis entre style et confort.

Pourquoi il est parfait après 50 ans

Avec l’âge, le corps change : la taille peut s’élargir, les épaules s’arrondir, et la posture se modifier. Le manteau peignoir répond alors à ces transformations avec élégance. Sa ceinture ajustable permet de moduler le volume selon vos envies et votre confort du moment, tandis que ses tissus souvent souples – laine, cachemire, ou mélanges raffinés – apportent chaleur et fluidité.

Porté ouvert, il allonge la silhouette grâce à ses lignes verticales élégantes. Porté ceinturé, il redonne structure et équilibre au corps. Contrairement aux manteaux rigides ou trop droits, il enveloppe sans comprimer, soulignant vos formes avec grâce. Il ne s’agit pas seulement de style : c’est un véritable boost de confiance, car il permet de se sentir belle dans un vêtement qui respecte le corps tel qu’il est.

Un classique adoré des créateurs et des icônes

Le manteau peignoir n’est pas un simple effet de mode passager. Depuis les années 80, il fait partie des basiques incontournables du vestiaire des femmes. Max Mara en a fait un symbole de sophistication avec son modèle iconique « Manuela », en pure laine vierge.

Aujourd’hui encore, il reste prisé par des icônes de style telles que l’actrice et productrice américaine Julianne Moore, l’actrice et productrice française Isabelle Huppert, l’actrice et mannequin américaine Andie MacDowell ou encore l’actrice britannico-américaine Helen Mirren, qui démontrent que cette coupe transcende les âges et les tendances.

Comment le porter avec style

La beauté du manteau peignoir réside aussi dans sa polyvalence. Il se prête à toutes les occasions et à tous les styles : un look décontracté avec jean, pull et baskets, ou une tenue plus sophistiquée avec robe longue, bottes et accessoires. Pour le sublimer, quelques astuces simples suffisent :

  • Le porter ouvert pour une allure fluide et aérienne.
  • Le nouer haut, juste sous le buste, pour un effet taille empire flatteur.
  • Opter pour une longueur mi-mollet, parfaite pour allonger la silhouette sans l’écraser.
  • Choisir des teintes neutres et élégantes – camel, gris, marine, noir – pour un style chic et intemporel.

En résumé, si vous ne deviez adopter qu’un manteau cet hiver, le manteau peignoir serait sans doute celui à choisir. Il flatte toutes les silhouettes, s’adapte à toutes les occasions et accompagne les changements du corps avec douceur et style. Plus qu’un simple vêtement, il redonne confiance et plaisir à se vêtir, quel que soit l’âge. Un véritable allié mode !

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
La règle simple pour choisir la lingerie idéale selon votre corps

