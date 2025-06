Le paréo n’a jamais été aussi stylé : quelques façons inédites de le détourner cet été

Il flotte entre nostalgie et modernité, simplicité et audace. Cet été 2025, le paréo fait son grand retour… et il ne se contente plus de couvrir les maillots.

Du cliché au comeback stylé

Pendant des années, le paréo a vécu dans l’ombre de son propre mythe : celui de la sortie de plage un peu ringarde, coincée dans les pages d’un catalogue de vacances. En 2025, le paréo revient avec une confiance décomplexée, s’imposant comme LA pièce caméléon du vestiaire d’été. Il a troqué son image de carte postale contre une allure de muse contemporaine, et croyez-nous, il n’a jamais été aussi désirable.

Ce qui fait la magie du paréo ? Son incroyable capacité à se réinventer. C’est un vêtement sans patron, sans fermeture éclair, sans diktat. Il épouse les formes sans jamais les contraindre, sublime sans jamais imposer. C’est la pièce parfaite pour toutes les morphologies, toutes les carnations, tous les styles. Il s’adapte à vous, et non l’inverse.

Des idées fraîches à piquer sans modération

Vous pensez l’avoir déjà porté de toutes les façons ? Détrompez-vous. Voici quelques détournements pour donner au paréo une nouvelle vie cet été :

En robe portefeuille : croisez-le autour du buste et nouez-le derrière la nuque. Ajoutez une ceinture tressée et des espadrilles pour une allure bohème irrésistible.

En pantalon fluide façon sarouel : pliez-le en triangle, passez les extrémités entre vos jambes et nouez-les autour de votre taille. Ultra léger, ultra confortable, ultra vous.

En top bustier ou crop : un seul nœud bien placé et vous voilà prête pour un apéro face à la mer ou une virée en ville. Bonus : il remplace facilement les petits hauts du quotidien sans occuper de place dans la valise.

En veste d’appoint ou kimono fluide : déployez-le en étole et laissez-le glisser sur vos épaules au coucher du soleil. Parfait pour les soirées brise marine.

En turban ou foulard de tête chic : twisté autour de la tête, il vous donne un air d’icône rétro avec une touche d’audace contemporaine.

Et pourquoi ne pas oser le paréo sac ? En quelques plis bien pensés, il peut devenir un cabas de plage improvisé. Pratique, malin, et toujours stylé.

Une matière, une humeur

Tout l’intérêt du paréo réside aussi dans son tissu. Cet été, on mise sur des matières vivantes : le lin froissé pour une touche rustique, la soie pour le chic minimal, le coton bio pour un confort absolu. Côté imprimés, laissez parler votre humeur du jour : jungle graphique, tie and dye pastel, rayures marines ou motifs arty… Chaque paréo peut être une déclaration d’intention.

Le paréo sur les podiums et les trottoirs

Les grandes maisons ne s’y trompent pas : le paréo a quitté les plages pour défiler sur les catwalks. Jacquemus en fait une robe graphique à nouer, Isabel Marant le stylise avec des bottes western, et même Zara s’inspire des drapés antiques pour proposer des pièces abordables et ultra tendance. Sur Instagram, Pinterest ou TikTok, les fashionistas en font leur terrain d’expérimentation. On le voit porté sur un jean, sur un maillot une pièce ultra sculptant, ou même mixé avec des matières techniques pour créer des silhouettes urbaines, audacieuses, libres.

Plus qu’un vêtement, le paréo incarne l’été tel qu’on en rêve : fluide, décomplexé, élégant sans effort. Alors cet été, que vous soyez team parasol ou team city break, laissez-vous tenter par ce carré de tissu magique. Transformez-le, twistez-le, appropriez-vous-le !