Des plis sur vos baskets ? L’astuce infaillible pour les faire disparaître

Il n’y a rien de plus frustrant que de voir ses baskets préférées se couvrir de plis disgracieux après quelques semaines d’utilisation. Les plis sur l’avant de la chaussure, ce fléau que l’on redoute tou.te.s, peut ruiner l’esthétique de votre look. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons trouvé une astuce qui va révolutionner la façon dont vous entretenez vos sneakers ! Grâce à la marque Kwash, spécialiste de l’entretien responsable des sneakers, voici l’astuce infaillible pour dire adieu aux plis sur vos baskets.

Une astuce magique super simple

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre pourquoi ces plis apparaissent en premier lieu. Le principal coupable ? Le mouvement naturel de vos pieds. À chaque pas, l’avant de la chaussure fléchit et crée une pression sur la matière. Avec le temps, cela provoque l’apparition de plis, notamment sur les baskets en cuir ou en matières souples comme le daim. Et ne croyez pas que cela n’arrive qu’aux chaussures bas de gamme. Même les baskets de marques prestigieuses ne sont pas à l’abri de ce phénomène. Alors, plutôt que de voir vos sneakers s’user prématurément, mettons fin à ce fléau avec une méthode simple et efficace.

Le repassage n’est plus réservé uniquement à vos chemises froissées ou à vos jeans mal pliés. C’est aussi un outil indispensable pour redonner une seconde jeunesse à vos sneakers adorées. Dans une vidéo TikTok qui a rapidement fait le buzz, la marque Kwash propose une méthode infaillible pour éliminer ces plis tenaces. Et la bonne nouvelle ? Cette astuce est facile à reproduire à la maison avec des objets du quotidien. Pas besoin de gadgets high-tech ni de produits hors de prix, juste des « outils » que vous avez probablement déjà chez vous.

Pourquoi ça fonctionne ?

La combinaison de chaleur et d’humidité est la raison pour laquelle cette méthode fonctionne si bien. En chauffant la matière de la chaussure, vous l’assouplissez, ce qui permet au pli de se détendre. Le torchon agit comme un diffuseur de chaleur et de vapeur, garantissant une répartition uniforme et empêchant les brûlures ou les marques indésirables. Selon la marque Kwash, cette méthode fonctionne non seulement sur les baskets en cuir, mais aussi sur d’autres matériaux comme le daim. Cependant, pour des matériaux plus délicats, il est conseillé d’être plus prudent.e avec la température du fer et la durée d’exposition à la chaleur.

Attention : ne laissez pas les plis s’installer trop longtemps avant de les traiter. Plus vous attendez, plus ils seront difficiles à éliminer. Prenez donc l’habitude d’inspecter vos baskets après chaque utilisation et de leur donner un coup de propre régulier.

Grâce à cette astuce simple mais diablement efficace, vos baskets retrouveront leur éclat d’origine en un rien de temps. Plus besoin de dépenser des fortunes dans des kits de réparation ou de vous résigner à porter des chaussures pleines de plis. Alors, prêt.e à défier les plis et à afficher des baskets impeccables ? Vous savez désormais quoi faire !