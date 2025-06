Positionnez votre bikini comme ça, vous allez aimer vos courbes !

En été, le bikini envahit les corps et fait office de tenue quotidienne. Les fashionistas redoublent d’ailleurs d’ingéniosité pour transformer l’apparence de leur maillot de bain deux pièces favoris et donner l’illusion d’un modèle différent. Si on connaissait déjà l’astuce du haut triangle retourné et du top croisé à l’avant, la créatrice de contenu @joannvdherik a trouvé un autre hack mode estival qui va vous donner envie de lâcher le paréo.

Un bas de maillot de bain remonté sur les hanches

Il y a des femmes qui choisissent leur maillot de prédilection en se laissant aller au coup de cœur et il y en a d’autres qui élisent leur bikini sous l’influence des diktats. Cet été 2025, pas question de renoncer aux fantaisies qui vous font de l’œil sur les cintres. Rappel important : nul besoin d’avoir une carrure à la Bella Hadid pour plonger dans un bikini échancré qui ne fait que quelques centimètres de large. Il n’y a pas de prérequis pour jouer la star sur le sable chaud. En 2025, les courbes se parent ainsi de maillots à ornements, de modèles à smock ou en lurex, mais également de bikini serti de fleurs architecturales. Les imprimés animaliers refont surface sur les corps hâlés et les rayures colorées sont au beau fixe à l’avant des silhouettes.

Or, vous n’êtes pas obligée de succomber à ces modèles phares de la saison. Si vous avez un bikini intact, qui n’a pas trop subi le chlore et le sel de mer, vous pouvez aisément le ressortir de votre placard et le porter sous une autre forme. L’an dernier, de nombreuses modeuses auto-proclamées ont révolutionné la façon d’accrocher son maillot. Au lieu de le nouer sobrement derrière la nuque, elles l’ont retourné et apprivoisé les ficelles autrement. De quoi décliner un seul maillot à l’infini.

Dans ce même sillage, la créatrice de contenu @joannvdherik, une référence pour les femmes plus size, a elle aussi rusé avec son bas de bikini. Au lieu de le porter droit, elle a relevé les deux extrémités sur ses hanches de sorte à allonger ses jambes et à marquer sa taille. Le rendu n’est pas du tout le même. Vous pouvez donc facilement faire du neuf avec de l’ancien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JoJo (@joannvdherik)

Les modèles qui se prêtent le plus à cette astuce

Si en général, vous avez le paréo cloué sur les hanches, vous allez vite l’oublier dans votre sac en raphia avec cette prescription mode. Que vous ayez des rondeurs ou pas, cette astuce futée vous fait redécouvrir votre corps sous un nouvel angle et structure votre silhouette. Cependant si vous voulez la tester devant votre miroir et métamorphoser l’esthétique de votre maillot, vous devez avoir une bonne base.

Misez plutôt sur des culottes brésiliennes ou sur des tangas, ce sont des pièces plus faciles à dompter. Évitez les modèles reliés par des ficelles. Les cordons de serrage, bien qu’ils soient pratiques pour ajuster la taille, ont la fâcheuse tendance à glisser et à dévaler sous le nombril dès le premier mouvement brusque. Si vous voulez aller au plus simple, certains modèles ont cette coupe naturellement.

Il n’y a pas une bonne manière de porter le bikini, mais des milliers

« Voici comment le placement des vêtements peut changer ce à quoi votre corps ressemble », inscrit Joann sur sa publication Instagram. Cependant elle précise en légende : « vous êtes belle dans tous les sens ». Que vous décidiez de porter votre bikini sur vos hanches ou de le laisser à sa place habituelle, vous êtes en effet libre de le dompter comme vous le souhaitez. Le but n’est pas de rectifier votre apparence ou de travestir votre morphologie d’origine, simplement de vous faire plaisir et d’exploiter tout le potentiel de ce maillot qui vous est fidèle depuis tant d’années.

Suivez les tendances si le coeur vous en dit ou bravez la conformité pour vous exprimer. Le bikini, pièce à la fois « obligée », mais aussi redoutée, peut vous réconcilier avec votre corps. Si vous avez une forte poitrine, vous pouvez le nouer de sorte à mettre l’accent sur votre décolleté. Si vous avez des poignets d’amour, remontez-le d’un cran pour les sublimer. Votre bikini n’est pas votre ennemi, mais votre allié.

Alors que l’été se profile à l’horizon, votre maillot de bain devient caméléon. Avec ce hack mode qui réenchante votre confiance, vous pouvez garder votre bikini jusqu’à l’usure.