Le secret pour trouver votre taille de soutien-gorge en 30 secondes chrono !

Trouver un soutien-gorge qui vous va comme un gant peut sembler aussi impossible que de dénicher une licorne dans votre jardin. Rassurez-vous, Charlene Lamba, alias @charlene.lingerie sur Instagram, a trouvé la formule magique pour simplifier cette quête. Dans un de ses Reels, cette experte lingerie dévoile une méthode infaillible pour estimer votre vraie taille de soutien-gorge… en seulement 30 secondes !

Pourquoi tant de mystères autour des tailles de soutien-gorge ?

Entre les méthodes de mesure qui varient, les marques qui jonglent avec les standards, et les tableaux de conversion qui semblent avoir été écrits en langage codé, il n’est pas étonnant que beaucoup d’entre nous errent dans les méandres de la lingerie mal ajustée. Résultat ? 80 % des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge, un chiffre qui donne envie de crier à l’injustice textile.

Charlene, passionnée de lingerie et experte en la matière, a décidé d’éclairer nos lanternes avec son approche simple, rapide, et surtout efficace. Son objectif ? Mettre fin aux bretelles qui glissent, aux bonnets qui baillent, et aux armatures qui creusent.

La méthode express de Charlene

Dans sa vidéo Instagram, Charlene propose un tuto express pour estimer votre taille. Voici la marche à suivre :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlene Lamba (@charlene.lingerie)

Et voilà, en moins de temps qu’il n’en faut pour préparer votre thé, vous avez une estimation de votre taille de soutien-gorge !

Un petit coup de pouce supplémentaire ?

Si ces chiffres vous donnent encore le vertige, Charlene propose une solution sur-mesure : un calculateur de taille personnalisé. Accessible gratuitement via ses messages privés sur Instagram, ce petit bijou de technologie lingerie affine encore plus vos résultats. Il est compatible avec des marques populaires comme Freya, Elomi, Fantasie ou Lounge Underwear, pour ne citer qu’elles. Il vous suffit de commenter « SOUTIF » sous sa vidéo, et hop, Charlene vous envoie le lien magique.

Elle rappelle toutefois que la taille parfaite ne dépend pas uniquement des chiffres. Chaque marque a ses spécificités, et votre morphologie peut aussi influencer le rendu d’un modèle. Les tailles varient aussi parfois selon les matériaux ou les coupes. Bref, un 85C dans une marque peut ne pas être identique à un 85C ailleurs. Son conseil ? Testez, comparez, osez demander des conseils !

Fini le temps des soutiens-gorge inconfortables qui traînent au fond du tiroir ! Avec Charlene et ses conseils, trouver la bonne taille devient presque un jeu d’enfant. Vous n’avez plus d’excuse pour subir des bretelles rebelles ou des armatures assassines. Votre poitrine vous remerciera, et votre confiance en vous aussi !