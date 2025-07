Vous cherchez des chaussures en grande pointure ? Vous devriez découvrir cette boutique en ligne espagnole

Trouver des chaussures en grande pointure peut être un véritable casse-tête… jusqu’à ce que vous découvriez cette boutique alicantine spécialisée dans les pointures spéciales, conçues en Espagne.

Chercher des chaussures en grande pointure est presque un emploi à temps plein pour des milliers de françaises. Ce qui est le plus étonnant, c’est que lorsque l’on se plaint publiquement de ce manque de choix, on découvre que beaucoup plus de femmes qu’on ne le pense rencontrent ce même problème. Et pourtant, les grandes pointures (du 41 et au-delà) restent largement absentes des collections des marques traditionnelles.

Selon le Collège des podologues britannique, la pointure moyenne des pieds des femmes a augmenté de plus de deux pointures ces dernières décennies. Pourtant, l’industrie de la mode continue de concevoir des chaussures sur des modèles dépassés, selon ces mêmes spécialistes. Une étude menée en 2018 par une université australienne a révélé que seules 28 à 37 % des personnes portaient la bonne pointure, et que nous avons tendance à porter des chaussures trop petites (ce qui peut causer des douleurs non seulement aux pieds, mais aussi au dos et au système nerveux).

Ces chiffres montrent bien qu’il existe une vie au-delà du 41 : Kate Winslet, Paris Hilton, Heidi Klum ou encore Audrey Hepburn ont elles aussi dû faire face à la difficulté de trouver des chaussures à leur pointure.

Ce problème appartient désormais au passé grâce à Andypola, une boutique en ligne espagnole spécialisée dans les pointures spéciales, grandes et petites, qui propose aussi bien des modèles conçus en Espagne que des créations importées.

« Nous avons constaté que de nombreuses personnes avaient du mal à trouver des chaussures pour leurs pied, alors nous avons décidé de faire un petit test en ajoutant une pointure à notre catalogue : nous avons commencé à proposer, en plus des pointures habituelles, le 42 », explique Amanda Machado, directrice générale de Kalliwoda Invest (la société mère d’Andypola et d’Andrés Machado).

« Les retours ont été très positifs, et nous avons réalisé qu’il y avait bien plus de personnes concernées que prévu. Nous avons donc élargi progressivement notre gamme, d’abord jusqu’au 45 pour les grandes pointures, puis vers les petites pointures, du 32 au 35 », poursuit-elle. L’entreprise est spécialisée dans ces pointures depuis 2007.

Après le décès d’Andrés Machado, designer, fondateur et père d’Amanda, ce sont elle et sa mère qui conçoivent tous les modèles (sauf certains en matières synthétiques et véganes, qui sont importés), fabriqués dans deux petits ateliers à Elche (Alicante). L’entreprise, quant à elle, est basée à Santa Pola, d’où une équipe de 11 personnes expédie ses créations dans le monde entier. 70 % de leurs ventes s’effectuent à l’étranger, principalement en Allemagne et en France. La saison la plus dynamique ? Le printemps/été, lorsque la demande en sandales, plates ou à talons, est particulièrement forte.

Chez Andrés Machado, tout est conçu et produit en cuir, tandis que la marque Andypola propose des modèles plus abordables. « Chaque modèle porte un prénom, en hommage au travail réalisé derrière chaque paire, faite par des personnes réelles ». Ils ne disposent pas de boutiques physiques, car « nous savons que notre clientèle a un profil très spécifique. Et même si ces personnes sont nombreuses, elles sont réparties aux quatre coins du monde ».

