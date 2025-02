Stylée sans effort ? Copiez ces 5 looks casual d’Ashley Graham

Si quelqu’un sait comment allier confort et style, c’est bien Ashley Graham. La mannequin dite grande taille et icône du body positivisme nous prouve à chaque apparition qu’on peut être ultra stylée sans pour autant passer des heures devant son dressing. Confort, élégance et assurance : découvrez comment adopter le style casual avec ces 5 looks d’Ashley Graham faciles à reproduire.

L’intemporel jean + top noir

Simple, efficace et toujours flatteur, le duo jean et top noir est un banger absolu. Ashley Graham opte pour un jean droit et un top noir tour de cou, une combinaison qui met en valeur sa silhouette tout en restant sobre et chic. Comment le reproduire ? Prenez simplement votre jean fétiche, ajoutez un top noir qui vous va bien (dos nu, débardeur ou autre, selon votre mood), et complétez avec une paire de sandales ou de baskets blanches pour une touche décontractée. Vous voilà prête à conquérir la journée !

Jogging + haut transparent pailleté

Qui a dit que jogging rimait avec laisser-aller ? Ashley démontre qu’on peut avoir du style en mode relax en mixant un jogging avec un haut transparent à paillettes, laissant deviner une brassière noire. Le contraste entre le coté chill du bas et l’élégance du haut crée une silhouette parfaitement équilibrée. Pour l’adopter, choisissez un jogging bien coupé, un haut en tulle ou en voile pour l’effet « je brille sans en faire trop », et une paire de sneakers pour finir le look en beauté.

Robe chemise colorée + baskets

Rien de tel qu’une robe chemise fluide pour un style léger et dynamique ! Ashley Graham porte une pièce signée Charles Jeffrey aux couleurs vibrantes, qu’elle associe avec des baskets Adidas pour un rendu ultra actuel. Cette tenue est parfaite pour les personnes qui aiment mixer des éléments élégants avec une touche streetwear. Pour la recréer, misez sur une robe chemise colorée et associez-la à vos sneakers préférées. Ajoutez des lunettes de soleil oversize pour un effet « star incognito ».

Jean déchiré + haut noir + blouson style motard

Le perfecto en cuir, c’est la pièce intemporelle qui donne instantanément du caractère à n’importe quel look. Ashley l’associe à un jean taille haute déchiré, un haut noir sans manches signé Frame et un blouson style motard avec col « mouton ». Cette tenue dégage une énergie badass assumée tout en restant accessible. Pour la reproduire, choisissez un jean troué bien ajusté, un top près du corps et un perfecto ou un blouson biker. Côté chaussures, des bottines ou des sneakers chunky feront parfaitement l’affaire.

Tenue de plage effortless avec robe en crochet

Pour une allure « reine de la plage », Ashley Graham opte pour une robe courte en crochet signée Raquel Diniz, qu’elle porte par-dessus un maillot noir. Un look à la fois chic et naturel, parfait pour les chaudes journées d’été ou une escapade au bord de l’eau. L’astuce ici, c’est de jouer sur la transparence du crochet pour révéler subtilement son maillot tout en gardant un côté bohème chic. Ajoutez des lunettes de soleil XXL et des sandales minimalistes pour un look épuré et tendance.

Ashley Graham nous prouve une fois de plus qu’on peut être stylée en toute circonstance sans trop d’effort, et qu’importe notre morphologie. Il y a forcément une inspiration qui matche avec votre vibe du moment !