L’automne est là, les feuilles tombent et les températures baissent doucement… Il est temps de sortir les vêtements cosy qui nous enveloppent de chaleur tout en restant stylé.e ! Parmi ces pièces indispensables, le cardigan se hisse au sommet du podium. Mais comment éviter l’effet répétitif, ce côté « j’ai toujours le même look » ? C’est là qu’interviennent les conseils mode de @thanyaw_. Voici 3 façons séduisantes de porter le cardigan cet automne pour varier les looks.

Des trompe-l’œil mode stylés

Dans une vidéo TikTok qui a littéralement enflammé le net, @thanyaw_ nous montre comment transformer un simple cardigan en une pièce ultra polyvalente. Elle le tourne, le plie, le noue, et hop, le cardigan prend une toute nouvelle dimension.

Le cardigan boléro : première astuce dévoilée par @thanyaw_ : le cardigan en version boléro. Eh oui, c’est possible ! Vous pouvez l’associer avec un pantalon taille haute et un top basique pour un look qui respire l’élégance minimaliste.

Le cardigan façon pull-over : pourquoi acheter un nouveau pull-over quand votre cardigan peut se transformer en l'un d'entre eux ? Oui, oui, vous avez bien entendu. @thanyaw_ nous montre comment, en boutonnant autrement un cardigan, il devient un joli pull.

Le crop top improvisé : si vous êtes à la recherche d'un look plus audacieux et décontracté, cette astuce est pour vous ! L'effet crop est idéal pour jouer avec les volumes, et il ajoute une touche dynamique à votre look d'automne.

Découvrez en vidéo ces façons séduisantes (et pratiques) d’adopter le cardigan cet automne pour varier vos looks à l’infini. Préparez-vous à être inspiré.e !

Cet automne, ne laissez pas votre cardigan traîner dans votre garde-robe comme une simple pièce de transition. Jouez avec ses multiples facettes et réinventez votre style chaque jour ! Grâce à ces astuces mode données par @thanyaw_, vous n’aurez plus jamais l’impression de porter la même tenue. Alors, prêt.e à expérimenter et à varier vos looks à l’infini ?