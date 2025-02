Faut-il se méfier de ces vêtements qui maintiennent le ventre plat ?

Culottes gainantes, body sculptants, leggings « amincissants »… les vêtements gainants (shapewear) font fureur depuis plusieurs années. Que ce soit pour « lisser » une silhouette sous une robe moulante ou pour se sentir plus à l’aise dans un jean, ces pièces promettent une métamorphose instantanée. Mais que se cache-t-il derrière ces textiles miracle ? Sont-ils vraiment sans risque ? Décryptage.

Une solution miracle pour affiner la silhouette ?

Avec l’essor des influenceuses et des marques qui mettent en avant des corps sculptés, ces vêtements se sont imposés comme une astuce « sans effort » pour affiner sa silhouette. Ils sont aujourd’hui disponibles dans une multitude de formes et de tailles : leggings, brassières, robes gainantes… De quoi faire tourner les têtes (et compresser les ventres) ! Cependant, cette transformation express soulève des questions. Que se passe-t-il vraiment sous le tissu serré ? Ces produits sont-ils vraiment inoffensifs pour la santé ?

Une compression qui n’est pas sans conséquence

Le port prolongé de vêtements gainants (shapewear) n’est pas sans risques pour la santé. Ces pièces fonctionnent en exerçant une pression importante sur l’abdomen, ce qui peut entraîner des problèmes variés.

D’abord, la compression peut perturber la digestion. En comprimant l’estomac et les intestins, ces vêtements peuvent favoriser des reflux gastriques ou une sensation de ballonnement.

Ensuite, ils peuvent affecter la circulation sanguine. Porter une gaine trop serrée pendant de longues heures risque de comprimer les veines et de provoquer des fourmillements, voire des douleurs.

Les muscles abdominaux, eux aussi, sont concernés. Lorsqu’ils sont constamment « soutenus » par une gaine, ils travaillent moins, ce qui peut à terme affaiblir la sangle abdominale. Un comble quand on cherche justement à afficher un ventre tonique.

Un impact psychologique non négligeable

Outre les conséquences physiques, les vêtements gainants peuvent avoir un impact psychologique. Ils renforcent l’idée qu’il faut correspondre à une silhouette dite « idéale ». Cette pression sociale peut engendrer une insatisfaction corporelle.

Certaines personnes deviennent dépendantes de ces vêtements, au point de ne plus se sentir à l’aise sans eux. Cette obsession du ventre plat peut alimenter un cercle vicieux où l’estime de soi dépend de l’apparence physique. Il est essentiel de se rappeler que la beauté ne se résume pas à un ventre plat. Les formes naturelles du corps méritent d’être acceptées et valorisées.

Comment les utiliser sans risques ?

Si vous souhaitez tout de même porter des vêtements gainants (shapewear), mieux vaut le faire avec modération et en suivant quelques recommandations.

Choisissez la bonne taille : une gaine trop petite peut causer des problèmes de santé. Privilégiez une taille qui offre un maintien confortable sans étouffer.

Privilégiez des matières respirantes : les textiles qui permettent à la peau de respirer évitent les irritations.

Ne portez pas ces vêtements trop longtemps : limitez leur usage à quelques heures, par exemple pour une soirée ou une occasion spéciale.

Faites des pauses : laissez votre corps respirer et fonctionnez sans compression la majeure partie du temps.

Accepter et valoriser son corps

Et si on apprenait à aimer notre corps tel qu’il est ? Facile à dire, certes, mais essentiel pour une relation saine avec soi-même. Le ventre plat n’est pas une condition sine qua non pour se sentir bien dans sa peau. Valorisez ce que vous aimez chez vous et rappelez-vous que chaque corps est unique.

Pourquoi ne pas troquer les vêtements gainants contre des pièces qui vous mettent en valeur sans vous contraindre ? Une coupe flatteuse, un tissu agréable, une couleur qui illumine votre teint : autant d’éléments qui participent à votre bien-être. Le plus important reste d’apprendre à s’aimer et à valoriser son corps sans chercher à le contraindre à des normes imposées.