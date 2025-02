Cette robe fait 25 kilos et vous ne devinerez jamais en quoi elle est fabriquée

Le monde de la mode est en effervescence depuis quelques jours avec la création d’une robe spectaculaire pesant 25 kilos. Au-delà de son poids impressionnant, ce qui surprend le plus, c’est sa composition : plus de 3,65 kilomètres de câbles à fibre optique recyclés. Cette œuvre unique est le fruit de la collaboration entre le designer avant-gardiste Maximilian Raynor et l’hébergeur web Equinix.

Une fusion entre technologie et art

Maximilian Raynor, connu pour ses créations audacieuses portées par des artistes comme Lady Gaga, a souhaité matérialiser l’infrastructure numérique à travers cette robe hors du commun. Il décrit ainsi sa vision au site DataCenterDynamics : « J’ai imaginé un personnage qui incarne les données – un peu robot, un peu humain – émergeant d’un enchevêtrement de fils pour créer ce look dramatique ».

Non destinée à la vente, cette robe a nécessité 640 heures de travail minutieux et intègre des matériaux recyclés provenant de 260 centres de données répartis dans 33 pays. Chaque centimètre du vêtement raconte une histoire de connexion, illustrant la complexité des réseaux qui soutiennent notre monde numérique.

Une déclaration sur la matérialité d’Internet

Bruce Owen, président d’Equinix pour la région EMEA, met en avant l’intention du projet : « Plutôt qu’une force mystérieuse et immatérielle, Internet repose sur un réseau physique et complexe de câbles traversant la terre et la mer, créant ainsi des connexions bien réelles ».

Cette robe de 25 kilos ne se contente pas d’être une prouesse technique, elle est aussi une réflexion philosophique sur la matérialité d’Internet. Véritable œuvre d’art, elle invite à un débat sur l’impact réel du numérique sur notre quotidien et sur le fonctionnement des entreprises.

La robe de Maximilian Raynor et Equinix dépasse le simple concept de vêtement pour devenir un manifeste artistique. Elle illustre à la fois la complexité et la matérialité des infrastructures numériques qui façonnent notre monde moderne. Par cette création, elle ouvre aussi une réflexion sur notre relation avec la technologie et l’influence omniprésente d’Internet dans nos vies.