Adieu les tongs ! Même Emma Watson a craqué pour cette sandale ultra désirable

C’est officiel : l’été 2025 a trouvé sa chaussure fétiche. Exit les tongs en plastique qui font « flop-flop » sur le bitume brûlant. Place à la sandale – ou plutôt mule – qui allie confort et style : la Birkenstock Boston. Et quand même Emma Watson s’y met, difficile de ne pas suivre le mouvement…

La Birkenstock Boston, l’alliée des modeuses

Ne vous fiez pas à son allure un brin rustique : la Birkenstock Boston est LA sandale qui fait battre le cœur des fashionistas éclairées. Plus discrète que les claquettes Arizona, mais tout aussi symbolique du vestiaire cool et conscient, elle est devenue une incontournable. Si vous pensiez que les sabots étaient réservés aux souvenirs de vos vacances chez mamie, détrompez-vous.

Ce modèle fermé à l’avant, muni d’une bride réglable et d’une semelle anatomique en liège et latex, est une ode au bien-être du pied. Et comme on le sait bien : un pied heureux, c’est un look qui respire la confiance. La Boston, c’est un peu la sandale qui dit « je suis à l’aise avec moi-même » sans jamais hausser le ton.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Birkenstock (@birkenstock)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Birkenstock (@birkenstock)

Le come-back des « ugly shoes »… mais stylées

Depuis quelques saisons, les chaussures qu’on aurait jadis qualifiées de « pas très jolies » sont devenues des objets de désir. Les Crocs ont fait leur révolution, les sabots Scholl ont été vus sur les podiums… Et au milieu de ce tumulte, la Boston s’est imposée avec la sérénité de celles qui n’ont rien à prouver.

Son secret ? Une esthétique utilitaire qui frôle le minimalisme chic. C’est le genre de chaussure qui ne cherche pas à séduire au premier regard, mais qui finit par vous ensorceler grâce à son confort implacable et son allure décontractée. Elle s’adapte à toutes les silhouettes, à tous les styles, à toutes les générations. Que vous soyez adepte du look normcore, bohème, ou streetwear, elle saura trouver sa place dans votre dressing.

Emma Watson, égérie inattendue

Lorsque l’on parle de style engagé et de mode durable, Emma Watson coche toutes les cases. L’actrice britannique a toujours su conjuguer esthétique et éthique, sans jamais tomber dans l’ostentation. Alors la voir arpenter les rues de Paris chaussée de Birkenstock Boston en suède beige, c’est un peu comme voir la mode faire un clin d’œil complice à la planète.

Avec son look simple, une jupe fluide, un top blanc oversize et ces fameuses sandales, elle incarne une féminité sans effort, loin des diktats habituels. Une mode bienveillante, inclusive, qui embrasse les formes et les personnalités sans chercher à les enfermer dans des codes figés. La Boston devient alors bien plus qu’une chaussure : un manifeste d’authenticité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion of Emma Watson (@fashion_of_emmawatson)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion of Emma Watson (@fashion_of_emmawatson)

Comment adopter la Boston cet été

Bonne nouvelle : il n’y a pas UNE bonne manière de porter la Boston, mais des dizaines. Voici quelques idées pour la styliser à votre sauce :

Version bohème chic : une robe longue fleurie, un panier en osier, et une paire de Boston camel en suède pour une allure romantique à souhait.

Look city casual : un pantalon fluide taille haute, un débardeur en coton bio et des Boston noires pour arpenter la ville sans se ruiner les pieds.

Effet minimaliste : un ensemble en lin crème, une paire de lunettes XXL et des Boston blanches pour un style à la fois épuré et percutant.

Mix audacieux : osez la chaussette haute colorée, le short oversize et les Boston foncées pour un look 100% assumé, fun et stylé.

Et ce n’est pas tout : la marque propose désormais des éditions limitées, en matières vegan, avec des coloris vitaminés ou des finitions métallisées. De quoi affirmer votre personnalité jusque dans le choix de vos chaussures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Birkenstock USA (@birkenstockusa)

En 2025, on laisse les tongs à la piscine municipale et on accueille la Boston dans notre quotidien estival. Même Emma Watson a craqué, alors, pourquoi pas vous ? Confortable, durable et tendance, la Birkenstock Boston est la preuve que le style se ressent, à chaque pas.