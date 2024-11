Une première en Inde : une marque de lingerie inclusive qui va tout changer !

Tailor and Circus, une marque basée à Chennai (côte Est indienne), redéfinit les standards de l’underwear en Inde en alliant confort, inclusivité et durabilité. Fondée avec pour objectif principal de créer des sous-vêtements confortables pour tou.te.s, la marque s’est rapidement positionnée comme un symbole de positivité corporelle et d’innovation dans un marché souvent stéréotypé.

Une mission qui va au-delà du confort

À l’origine, Tailor and Circus voulait combler une lacune dans le marché des sous-vêtements masculins, souvent axés sur la fonctionnalité au détriment du confort. « Nous avons constaté une nette distinction entre les sous-vêtements masculins, conçus pour être pratiques, et les sous-vêtements féminins, souvent sexualisés », explique Abhishek Elango, directeur créatif de la marque. Cette réflexion a mené l’équipe à repenser entièrement l’underwear pour qu’il soit doux, hygiénique, et adapté aux besoins de tous les genres.

Au fil de leurs recherches, ils ont réalisé que le problème ne se limitait pas aux hommes : les sous-vêtements féminins souffraient également d’un manque de confort et de praticité. Ce constat a poussé Tailor and Circus à créer une ligne inclusive, axée sur le confort universel et sur une représentation authentique.

Body-positive et sans retouches

La positivité corporelle est au cœur de la philosophie de Tailor and Circus. Avant même le lancement officiel de leurs produits, la marque a marqué les esprits avec des campagnes artistiques sur Facebook, comme le Banana Series de l’artiste taïwanais Yung Cheng Lin ou les œuvres de Marcela Sabiá, qui dénoncent les stéréotypes autour des corps « parfaits ».

Quand leur catalogue a vu le jour, la marque a maintenu cet engagement : aucune retouche sur leurs modèles. « Nous ne glorifions pas les ventres plats, les cuisses sculptées ou les peaux sans défauts », insiste Abhishek. Leurs visuels célèbrent une diversité de corps, rompant avec les codes de l’industrie qui sexualise souvent les sous-vêtements féminins.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tailor & Circus (@_andcircus)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tailor & Circus (@_andcircus)

Des produits durables et innovants

Tailor and Circus s’inscrit dans le mouvement de la slow fashion avec des produits durables fabriqués à partir de Micro-modal, une fibre extraite du bois de hêtre. En partenariat avec Lenzing, un fabricant autrichien de fibres durables, la marque utilise des processus de production en boucle fermée pour minimiser son impact environnemental. Par rapport au coton, le Micro-modal offre une absorption supérieure de 50 %, une durabilité accrue et une douceur incomparable.

En plus d’être écologiques, leurs sous-vêtements sont conçus pour être hygiéniques. Grâce à une collaboration avec la société Fresh, leurs produits intègrent un traitement antibactérien organique, évitant ainsi les infections tout en garantissant un confort optimal.

Un modèle d’éducation et d’inclusivité

Tailor and Circus ne se contente pas de vendre des produits. La marque s’efforce également d’éduquer ses client.e.s sur l’importance de la durabilité, de l’hygiène et de l’inclusivité. Avec une communication transparente et des campagnes audacieuses, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de consommateur.rice.s conscient.e.s.

Avec son engagement envers le confort universel, la durabilité et la positivité corporelle, Tailor and Circus révolutionne le marché de l’underwear en Inde. En célébrant la diversité et en brisant les stéréotypes, la marque ne crée pas seulement des sous-vêtements, elle redéfinit ce que signifie s’accepter et se sentir bien dans sa peau.