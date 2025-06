Voici les robes que vous allez vouloir porter tout l’été

Cet été 2025, 3 robes s’imposent comme les indispensables de la saison. Qu’elles soient à taille basse, coupées façon polo ou parsemées de pois, elles incarnent à la fois la légèreté estivale et l’élégance spontanée. Et si l’on vous disait que ces robes-là allaient vous accompagner tout l’été, de la ville à la plage, du matin au soir ? Suivez le guide.

Robe polo : l’élégance sport à votre service

La robe polo, c’est un peu le caméléon chic de l’été. Avec son petit col boutonné et sa coupe droite, elle donne ce petit truc en plus : de la tenue, sans effort. C’est la robe que vous enfilez le matin, sans trop y penser, et qui vous donne instantanément une allure soignée. Elle coche toutes les cases.

Son ADN vient du vestiaire sportif, mais elle a troqué les crampons pour des détails raffinés. Proposée en coton piqué, en maille texturée ou en jersey souple, elle s’adapte à toutes les silhouettes. En journée, glissez-y une paire de baskets blanches. Le soir venu, ajoutez des mules à talons ou des sandales chic. Vous venez de passer de « casual cool » à « effortlessly glamour » en deux temps trois mouvements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Un Regard Une Folie (@unregardunefolie)

Robe à pois : le motif éternel de la bonne humeur

Aucune garde-robe d’été n’est vraiment complète sans une robe à pois. C’est un peu comme la citronnade glacée ou les couchers de soleil en bord de mer : un classique indémodable qui fait toujours plaisir.

Les pois ont ce pouvoir magique de traverser les décennies sans jamais perdre leur fraîcheur. Petits, gros, alignés ou dispersés, ils insufflent une bonne dose de légèreté et de féminité. Leur côté rétro réchauffe les cœurs, leur intemporalité rassure, et leur fantaisie donne envie de danser pieds nus sur l’herbe.

La robe à pois se décline en une infinité de coupes : portefeuille pour flatter la taille, bustier pour dévoiler les épaules, ou à bretelles fines pour les journées les plus chaudes. En noir et blanc ou en couleurs douces, elle a ce petit air de vacances qu’on aimerait emporter partout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yasmine Ibrahim (@sweet_thangxo)

Robe taille basse : décontraction chic

Oubliez les ceintures serrées et les tailles hautes rigides. La robe taille basse est la réponse mode à notre envie collective de confort sans compromis sur le style. Avec son tombé fluide et sa silhouette allongée, elle caresse le corps au lieu de le contraindre.

Inspirée des années folles et de l’esprit cool des nineties, elle joue sur l’équilibre subtil entre allure et désinvolture. Vous la trouverez en version mini pour dévoiler les jambes en beauté, midi pour une silhouette citadine impeccable, ou maxi pour une touche boho irrésistible.

Côté matière, le lin et la mousseline font des merveilles. On l’imagine déjà portée avec des sandales à brides fines, un panier en osier et des lunettes de soleil oversize. Le genre de tenue qui vous suit d’un café en terrasse à une promenade sur la plage, sans jamais faillir à sa mission : vous faire vous sentir bien dans votre peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELOAB (@eloab)

Comment les adopter sans se tromper ?

L’élégance estivale ne tient souvent qu’à un fil… de coton bien choisi. Le secret ? Laissez vos robes respirer. Pas la peine de les encombrer d’accessoires superflus. Ce sont elles qui mènent la danse. Et surtout, écoutez vos envies. Mélangez les styles, jouez avec les longueurs, testez les superpositions. Une robe peut être bien plus qu’un vêtement : c’est une manière de célébrer son corps, son humeur, sa liberté.

Cet été, pas besoin de suivre les diktats ni de multiplier les looks compliqués. À vous maintenant d’apprivoiser ces robes, de les faire vôtre, et de vivre un été de style et de confiance, avec le vent dans les cheveux et une robe qui vous ressemble.