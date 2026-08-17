Le « dopamine dressing », la tendance qui remet la couleur au cœur de nos dressings

Après plusieurs saisons sous le règne du beige, du gris et du camel, la mode retrouve des couleurs. En 2026, le « dopamine dressing » revient sur le devant de la scène avec une idée simple : choisir ses vêtements pour se faire du bien, plutôt que pour se fondre dans le décor.

Une tendance née d’une nouvelle façon de s’habiller

Le terme « dopamine dressing » a été popularisé par Dawnn Karen, psychologue américaine spécialisée dans la mode et enseignante au Fashion Institute of Technology de New York. Dans son ouvrage publié en 2020, elle explore les liens entre nos choix vestimentaires et notre état d’esprit. L’idée séduit particulièrement après les confinements. Alors que les garde-robes avaient longtemps privilégié le confort et les teintes passe-partout, les couleurs éclatantes ont progressivement retrouvé leur place dans les collections. Comme une envie de légèreté, d’expression et de bonne humeur à afficher sur soi.

La couleur peut-elle vraiment changer votre humeur ?

Attention toutefois au raccourci : malgré son nom très évocateur, le « dopamine dressing » ne repose pas sur la preuve qu’un vêtement coloré provoquerait mécaniquement une libération de dopamine. L’explication la plus sérieuse se trouve plutôt du côté de la « cognition incarnée ». Cette approche étudie la manière dont ce que nous portons peut influencer nos pensées, notre comportement et notre perception de nous-mêmes.

En clair, une tenue peut contribuer à vous mettre dans un certain état d’esprit, mais ce n’est pas uniquement une question de couleur. C’est aussi ce que cette pièce évoque pour vous, la façon dont vous la portez et le sentiment qu’elle procure.

En 2026, la mode remet les compteurs à zéro

Le retour du « dopamine dressing » accompagne un mouvement plus large : celui d’une mode qui ose davantage. Après des années de minimalisme discret, les silhouettes se parent de teintes franches et assumées.

Manteaux orange, mailles lavande, accessoires couleur citron : les tonalités vitaminées réinvestissent les collections et, surtout, les rues. Car le phénomène ne reste pas cantonné aux podiums. Le street style s’en empare avec enthousiasme, parfois même avant les tendances annoncées par les créateurs. Cette nouvelle liberté vestimentaire permet aussi de sortir du fameux « je n’ai rien à me mettre » : votre dressing devient un terrain de jeu, plutôt qu’une liste de règles à respecter.

Comment adopter le dopamine dressing sans en faire trop ?

Bonne nouvelle : inutile de transformer votre garde-robe en arc-en-ciel pour profiter de la tendance. Plusieurs options permettent de l’adopter avec naturel.

Première possibilité : miser sur une pièce forte. Un manteau éclatant, un sac coloré ou une paire de chaussures dites audacieuse suffit à réveiller une tenue neutre. C’est la solution idéale si vous aimez les looks équilibrés tout en ayant envie d’un petit supplément de pep’s.

Deuxième option : tenter le monochrome. Porter plusieurs pièces dans une même teinte franche peut sembler spectaculaire, mais le résultat est souvent étonnamment harmonieux. En restant dans une seule famille de couleurs, vous évitez les associations complexes tout en affichant fièrement votre style.

Troisième piste : jouer avec les matières. Vous préférez la sobriété ? Le « dopamine dressing » ne passe pas forcément par des couleurs éclatantes. Un velours enveloppant, une maille agréable ou un satin lumineux peuvent eux aussi apporter une sensation de plaisir et donner davantage de caractère à une silhouette.

La vraie règle : choisir ce qui vous ressemble

C’est sans doute le point le plus intéressant de la tendance. Il n’existe pas de nuancier universel du bonheur vestimentaire. Vous n’êtes pas obligée de porter du jaune parce qu’il est réputé joyeux, ni du rose parce qu’il évoque la douceur. Si vous vous sentez particulièrement bien en bleu profond, en bordeaux ou dans des tons plus sobres, ces couleurs sont parfaitement légitimes.

Le « dopamine dressing » prend tout son sens lorsque vous vous appropriez la tendance au lieu de lui obéir. L’objectif n’est pas de remplacer une contrainte esthétique par une nouvelle règle, mais de remettre votre ressenti au centre.

Le dopamine dressing n’est ainsi ni une « recette miracle » ni un « traitement » : c’est avant tout une invitation à regarder ses vêtements autrement. Une pièce peut être confortable, flatteuse, expressive ou simplement vous donner le sourire lorsque vous l’enfilez. Et si, demain matin, la meilleure tenue était tout simplement celle qui vous fait vous sentir bien ? Après tout, la mode peut aussi être une affaire de plaisir.