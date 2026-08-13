Ces vêtements autrefois jugés « peu flatteurs » deviennent des pièces tendance fin 2026

Pendant des années, la mode nous a expliqué ce qu’il fallait éviter pour « mettre sa silhouette en valeur ». « Trop ample », « trop long », « trop couvrant » : certaines pièces avaient mauvaise réputation. À l’automne-hiver 2026/2027, elles prennent leur revanche et s’installent parmi les tendances phares.

La jupe longue en maille sort du placard

Longtemps associée au confort d’intérieur ou accusée d’alourdir la silhouette, la jupe longue en maille change complètement de statut. Cette saison, elle devient même une pièce forte du vestiaire. On la retrouve dans des mailles côtelées, graphiques ou à chevrons, souvent accompagnées de bottes hautes et de pièces coordonnées. Son tombé naturellement lourd lui donne une belle tenue et crée une allure structurée sans avoir besoin de rigidifier la silhouette.

Le résultat ? Une pièce enveloppante, confortable et élégante, qui permet de composer une tenue à la fois chaleureuse et affirmée. Comme quoi, ce qui était autrefois considéré comme « trop » peut finalement devenir exactement ce qui donne du caractère à une tenue.

Le manteau oversize assume ses volumes

Il fut un temps où le manteau devait suivre les contours du corps sous peine de « noyer » la silhouette. En 2026, cette règle semble avoir (enfin) pris sa retraite. Les manteaux oversize s’imposent dans des matières chaudes comme la laine, avec des volumes généreux et des teintes faciles à porter : camel, tons terreux ou nuances profondes. Ici, l’objectif n’est plus de dessiner le corps à travers le vêtement, mais de jouer avec les proportions.

Et c’est justement ce qui rend la tendance intéressante : un manteau ample peut donner une allure sophistiquée, moderne et particulièrement confortable. Vous pouvez vous y envelopper sans avoir l’impression de devoir choisir entre bien-être et style.

La robe pull fait de l’allure et du confort

Autrefois critiquée pour son côté jugé « trop informe », la robe pull revient elle aussi sur le devant de la scène. Et elle n’a clairement plus envie de s’excuser d’être confortable. En maille côtelée ou torsadée, elle peut se porter seule comme une véritable tenue, avec une ceinture fine pour souligner la taille et des bottes hautes pour donner une structure supplémentaire à l’ensemble.

La tendance raconte surtout quelque chose d’assez réjouissant : le confort n’est plus forcément considéré comme l’ennemi du style. Une tenue peut être douce, pratique, chaude et avoir beaucoup d’allure en même temps.

Le layering casse les anciennes règles

Superposer des vêtements qui semblaient autrefois incompatibles ? Voilà précisément l’une des idées les plus séduisantes de la saison. Une pièce fine par-dessus une maille, une veste associée à une jupe, des matières et des registres volontairement mélangés : le layering de 2026 n’a pas besoin d’être parfaitement coordonné pour fonctionner. Au contraire, son charme vient parfois de ce petit côté inattendu.

Ce qui aurait pu passer pour une « faute de goût » devient une véritable intention stylistique. Le mélange permet surtout de jouer avec les textures, les volumes et les associations, tout en adaptant facilement une tenue aux températures.

Et si « flatteur » n’était plus le bon critère ?

Ces quatre tendances ont un point commun : elles ont longtemps été mises de côté parce qu’elles étaient accusées de ne pas « flatter » suffisamment la silhouette. Que signifie réellement ce fameux « flatteur » ? Souvent, le terme servait à désigner un vêtement censé « affiner », « allonger », « structurer » ou « corriger » certaines parties du corps. Une vision très restrictive de l’habillement, qui pouvait donner l’impression qu’il fallait constamment « optimiser son apparence ».

Aujourd’hui, le vêtement semble (enfin) davantage apprécié pour ce qu’il permet : bouger librement, se sentir bien, avoir chaud, exprimer sa personnalité ou simplement porter quelque chose qui nous plaît.

Les tendances passent, votre style reste

Attention toutefois à ne pas transformer ce changement en nouvelle règle. Les tendances passent, repassent, disparaissent puis reviennent parfois quelques années plus tard avec une nouvelle étiquette. Et surtout, vous n’êtes absolument pas obligée de suivre le mouvement. Une jupe longue en maille vous plaît ? Portez-la. La robe pull ne vous attire pas du tout ? Aucun problème. Ce qu’un magazine, un podium ou encore les réseaux sociaux présentent comme « tendance » n’a jamais vocation à devenir une obligation. De la même manière, une pièce déclarée « démodée » peut parfaitement continuer à vous séduire. Votre style n’a pas besoin d’être synchronisé avec le calendrier de la mode pour être légitime.

La vraie tendance ? Porter ce qui vous ressemble

La fin de 2026 montre finalement que plusieurs silhouettes peuvent cohabiter sans qu’une seule soit présentée comme la « bonne façon de s’habiller ». C’est peut-être là le changement le plus intéressant : élargir les possibilités plutôt que remplacer une liste d’interdits par une nouvelle liste de « tendances à suivre ».

Après tout, le vêtement est aussi là pour vous faire plaisir. Et si la pièce que l’on vous disait autrefois « peu flatteuse » est justement celle dans laquelle vous vous sentez le mieux, c’est probablement une excellente raison de la porter.