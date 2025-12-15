Ce geste mode typiquement français que tout le monde copie cette saison

Nouage élégant du foulard autour de la tête ou du cou, ce rituel parisien des sixties séduit à nouveau streetstyle et réseaux sociaux, adoptant une allure raffinée sans effort. Des créatrices de contenu internationales multiplient les tutoriels pour maîtriser ce détail iconique du chic hexagonal.

Héritage Bardot et Hermès

Brigitte Bardot popularise le foulard en soie noué sur la tête, frange mutine et moue espiègle, tandis qu’Hermès en fait un accessoire luxe depuis 1937 avec ses carrés iconiques. Ce geste mode capture l’essence du style français : gracieux, intemporel et immédiatement reconnaissable.

Adaptations hiver chic

En saison froide, l’écharpe s’enroule autour du cou avec un pan retombant sur la tête comme bonnet revisité, gardant chaleur et élégance. Autre classique : le petit carré enroulé plusieurs fois, noué discrètement, inspiré de la néo-bourgeoise des 70’s pour une touche sophistiquée quotidienne.

Explosion sur TikTok et streetstyle

Tutoriels « foulard à la française » pullulent, de l’été estival à l’hiver cosy, démocratisant ce savoir-faire auprès d’une génération avide d’allure travaillée. Des podiums aux passants parisiens, ce détail viral transcende âges et frontières, confirmant le rayonnement mode hexagonal.

Plus qu’un simple accessoire, le foulard noué à la française s’impose comme un véritable langage stylistique, subtil et universel. En traversant les décennies sans jamais perdre de sa superbe, il prouve que l’élégance n’est pas une question de tendances éphémères mais de gestes justes. Facile à adopter, infiniment modulable, ce détail iconique continue de séduire le monde entier, rappelant que le chic français réside souvent dans l’art du moins mais mieux.

Fabienne Ba.
Pour les Fêtes de fin d'année, ce modèle de jean est plus habillé qu'une robe en velours

