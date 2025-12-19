S’habiller comme une danseuse RnB des années 2000, la tendance mode inattendue

Tatiana Richard
Après la taille basse et le ballerina core, la mode puise dans l’énergie des chorégraphies RnB des années 2000 pour inspirer un vestiaire street et sensuel. Joggings ras des hanches et ventres nus célèbrent la liberté de mouvement des danseuses d’Aaliyah ou Destiny’s Child.

Jogging taille basse, ventre à l’air

Le jogging porté ultra-bas sur les hanches, dévoilant le ventre, domine les rues et les feeds TikTok. Popularisé par Bella Hadid et Emily Ratajkowski, ce « track pant » évoque les silhouettes des girls bands en pleine performance, mêlant confort et sensualité assumée.

Enya Dance Choreographie Mashup Only Time #teachmehowtodougie #c💎o #dancechoreo #onlytime

Crop tops et layering danseuse

T-shirts courts noués ou en layering à moitié défaits, guêtres montant jusqu’aux genoux : ces détails capturent l’esthétique des répétitions studio. Marques comme Iet Franz voient leurs modèles viraux, portés tant pour danser que pour matcher en ville.

 

RnB 2000s, de la piste aux podiums

Aaliyah, Beyoncé ou Britney Spears imposaient déjà ce style choréo : pantalons baggy, brassières et attitude conquérante. Aujourd’hui, #choréo explose avec 300 000 usages sur TikTok, transformant l’héritage RnB en obsession mode pour une génération Y2K.

Liberté de mouvement et body positive

Ce revival célèbre les corps en mouvement, loin des standards figés. Pilates girl et choréo style libèrent la silhouette, invitant à mixer confort athlétique et féminité audacieuse dans un écho aux icônes qui ont dansé sans compromis.

Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
