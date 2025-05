Les robes longues les plus désirables de l’été 2025 sont déjà là

L’été 2025 s’annonce sous le signe de l’élégance et de la légèreté avec une sélection de robes longues qui captivent par leur style et leur confort. Parmi les nombreuses propositions de la saison, 6 modèles se distinguent par leur originalité et leur capacité à sublimer toutes les silhouettes.​

1. La robe longue à imprimé floral

Indémodable, la robe longue à imprimé floral revient en force cet été 2025. Ses motifs bucoliques et sa coupe fluide en font une pièce idéale pour les journées ensoleillées. Elle se porte aussi bien en ville qu’à la campagne, apportant une touche de fraîcheur et de romantisme à votre garde-robe estivale.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Over The Moon (@overthemoon)

2. La robe longue fluide dos nu

La robe longue fluide dos nu est un choix parfait en été. Son tissu léger et son dos dénudé offrent une liberté de mouvement et une fraîcheur appréciables lors des chaudes journées. Elle se prête aussi bien aux balades en bord de mer qu’aux soirées estivales.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ilham 🧿 (@ilhamette_)

3. La robe longue col Bardot

Parmi les robes longues les plus désirables de l’été 2025, la robe longue col Bardot se distingue par son élégance intemporelle et son allure romantique. Avec ses épaules dégagées et sa coupe fluide, elle incarne à la perfection la légèreté estivale. Déclinée dans un orange éclatant, elle devient un véritable rayon de soleil !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tiffany (@la.grossedame)

4. La robe longue bustier

La robe longue bustier fait son grand retour sur le devant de la scène. Avec son haut sans bretelles, elle met en valeur les épaules et le décolleté, tout en offrant une silhouette élancée. Parfaite pour les occasions spéciales, elle se décline dans des tissus variés, du coton léger au satin luxueux.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade & Lisa (@jadeetlisa_)

5. La robe longue type nuisette

Inspirée de la lingerie, la robe longue type nuisette s’impose comme une pièce incontournable de l’été 2025. Avec ses fines bretelles et sa coupe fluide, elle allie confort et glamour. Portée seule ou associée à une veste légère, elle s’adapte à toutes les situations, du brunch entre amis à la soirée chic.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ET SUZETTE (@etsuzetteboutique)

6. La robe longue bohème

Symbole de liberté et de créativité, la robe longue bohème séduit par ses motifs ethniques, ses broderies délicates et ses tissus naturels. Elle évoque les festivals d’été et les escapades en pleine nature. Associée à des sandales en cuir et des accessoires en osier, elle compose un look estival parfait.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Skirmante O’Hagan (@skirmante.ohagan)

Loin des diktats, la mode estivale 2025 célèbre la diversité des corps, des goûts et des envies. Elle nous invite à porter ce qui nous fait du bien, à nous exprimer librement, sans compromis ni complexes. L’essentiel ? Se sentir bien, se sentir soi – et rayonner, robe au vent, comme on l’entend.