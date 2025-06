Cet imprimé inattendu qui fait sensation cet été

Oubliez les rayures et les fleurs : cet été 2025, un motif surprenant fait son retour dans les dressings. Une tendance solaire et résolument joyeuse.

L’imprimé marin, star inattendue des beaux jours

Longtemps réservé aux cartes postales ou aux souvenirs de bord de mer, l’imprimé marin fait une percée remarquée dans les collections estivales 2025. Coquillages nacrés, poissons stylisés, coraux flamboyants ou encore hippocampes poétiques s’imposent sur les robes légères, les chemisiers fluides, les ensembles coordonnés… et même les accessoires.

Ce motif, à la fois nostalgique et éclatant, s’éloigne des codes « nautiques » classiques pour se tourner vers une esthétique plus fantaisiste, plus colorée, parfois même légèrement kitsch – et c’est justement ce qui séduit. À la croisée des tendances vintage et de l’envie d’évasion, il incarne parfaitement l’énergie insouciante de l’été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LUNA ISABELLA (@lunaisabellaa)

D’où vient ce revival aquatique ?

Si ce motif revient en force aujourd’hui, ce n’est pas un hasard. Déjà en 2021, Versace faisait sensation avec sa collection sous-marine mêlant coquilles Saint-Jacques et baroque italien. Depuis, des marques comme Casablanca, Farm Rio ou Never Fully Dressed ont intégré ces éléments marins à leurs pièces fortes. Cette saison, le mouvement se généralise : de la fast fashion aux labels premium, l’appel du large est partout.

Sur les réseaux sociaux, les influenceuses adoptent la tendance avec enthousiasme : que ce soit en robe sirène ultra-colorée ou en top orné de poissons irisés, les looks aquatiques s’invitent dans les valises comme dans les feed Instagram. Et cette montée en puissance s’accompagne d’un engouement pour le détail : boucles d’oreilles coquillage, sacs perles en forme d’ancre, foulards façon récif tropical… tout y passe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Never Fully Dressed (@neverfullydressed)

Comment adopter cette tendance sans se noyer dans le motif ?

Ce qui fait la force de cet imprimé, c’est aussi sa capacité à se moduler selon les envies. En version assumée, il se porte en total look, comme une robe longue aux motifs marins multicolores ou un ensemble fluide chemise-pantalon idéal pour flâner en ville ou à la plage.

Pour les personnes qui préfèrent une approche plus douce, rien de plus simple : un short imprimé mixé à un débardeur blanc, une jupe sirène portée avec un t-shirt uni, ou encore un simple bandeau ou une pochette « crustacé » suffisent à injecter une touche marine sans forcer le trait.

Et pour un look encore plus harmonieux, on associe ces imprimés avec des matières naturelles (lin, coton, raphia) et des teintes neutres comme le beige sable, le bleu marine ou le blanc cassé. Le tout en gardant à l’esprit l’esprit ludique de cette tendance : la mer est une invitation à jouer, pas à se prendre au sérieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Never Fully Dressed (@neverfullydressed)

Plus qu’un motif, un état d’esprit

Ce qui séduit dans ce retour de l’imprimé marin, c’est aussi le besoin d’évasion qu’il exprime. Après plusieurs saisons dominées par le minimalisme et les codes « quiet luxury », la mode se réinvente dans un registre plus joyeux, plus expressif. Comme une envie de vacances permanentes, de pieds nus dans le sable et de lumière sur la peau.

Exit les motifs convenus, place donc à l’originalité assumée ! Ce nouvel imprimé, inattendu mais furieusement tendance, insuffle un vent de fraîcheur et d’audace dans nos tenues estivales. Il prouve que la mode est un terrain de jeu où l’inattendu a toute sa place — et cet été, plus que jamais, on ose, on s’amuse, et surtout, on ne passe pas inaperçu.