Short en jean avec chemise nouée : ce combo simple, mais redoutablement efficace, est en passe de devenir le look phare de l’été 2025. Popularisé récemment par Sabrina Carpenter dans un teaser mystérieux, ce duo séduit par son côté rétro, cool et facile à s’approprier.

Un look qui attire tous les regards

Le 2 juin 2025, Sabrina Carpenter a publié sur son compte Instagram un petit clip vidéo, muet et intrigant, dans lequel elle apparaît seule sur une route déserte. Ce teaser, qui pourrait annoncer l’arrivée d’un nouveau titre baptisé « Manchild », a immédiatement suscité des réactions enthousiastes. Au-delà de l’aspect musical, c’est sa tenue qui a capté l’attention.

La chanteuse y porte un short en jean court, une chemise blanche nouée à la taille et une paire de talons aiguilles bleu pastel. Le look est simple, mais visuellement percutant : un savant mélange d’allure vintage et moderne. Sans un mot, Sabrina Carpenter relance ainsi une silhouette emblématique des beaux jours.

Un duo rétro remis au goût du jour

Ce combo short + chemise nouée n’est pas nouveau. Il évoque immédiatement les icônes des années 50, comme Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot. Ce qui change en 2025, c’est la façon dont ce look est remis en scène : plus court, plus structuré, et intégré dans une esthétique que l’on pourrait qualifier de country-pop affirmée.

Sabrina Carpenter s’inscrit ici dans la continuité de ses choix stylistiques récents. Régulièrement comparée à Dolly Parton pour ses inspirations « western glam », elle manie les références sans jamais tomber dans le déguisement. Le short en jean devient alors plus qu’un basique : un élément central d’une narration visuelle.

Une tenue facile à adopter

Ce qui rend ce duo mode si attractif, c’est sa facilité d’appropriation. Contrairement à des tendances plus complexes ou éphémères, l’association d’un short en jean et d’une chemise nouée peut se décliner de mille façons selon les goûts et les occasions.

Pour un look décontracté : on opte par exemple pour un short taille haute, une chemise en coton léger et une paire de baskets.

Pour une version plus « soirée d’été » : on ajoute des mules, une chemise satinée nouée juste au-dessus du nombril et quelques bijoux dorés.

Et pour les personnes qui veulent jouer la carte du clin d’œil à Sabrina : le total look avec talons pastel et brushing ultra-lisse fonctionne à merveille.

Une tendance propulsée par les réseaux sociaux

Sans surprise, la vidéo de Sabrina Carpenter a rapidement été repartagée, commentée et analysée sur Instagram et TikTok. Les fans y ont vu un clin d’œil à ses inspirations musicales, mais aussi une source d’inspiration mode accessible.

Les hashtags #jeanshorts, #tiedshirt ou encore #SabrinaStyle connaissent un regain de popularité, alimentés par des contenus où les internautes recréent ou détournent ce look. La simplicité du combo y joue un rôle crucial : tout le monde a (ou peut se procurer) un short en jean et une chemise. C’est une tendance inclusive, dans le bon sens du terme.

Pourquoi ça fonctionne

En mode, les combinaisons gagnantes sont souvent les plus évidentes. Le short en jean incarne l’été, la liberté, l’insouciance. La chemise nouée ajoute une touche plus travaillée, sans jamais tomber dans le « trop apprêté ». Ensemble, ils créent alors une tenue à double lecture : simple mais efficace, rétro mais actuelle.

Ce look fonctionne aussi car il correspond à l’image que Sabrina Carpenter cultive depuis plusieurs mois : celle d’une popstar sûre d’elle, qui prend le pouvoir sur sa narration visuelle. Ce n’est donc pas un hasard si ce teaser silencieux a autant fait parler – et encore moins un hasard si sa tenue en est devenue l’élément central.

Le combo short en jean + chemise nouée, récemment mis à l’honneur par Sabrina Carpenter, s’annonce donc comme le duo mode incontournable de l’été 2025. Accessible, facile à adapter et hautement stylé, il coche toutes les cases d’une tendance durable. À la croisée des inspirations vintage et des influences pop actuelles, il permet à chaque personne de composer un look qui lui ressemble, sans prise de tête.