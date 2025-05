Longtemps confiné aux vestiaires des stades et des salles de sport, le track short (short de sport) s’émancipe à toute allure. Cette année 2025, il s’invite sur les podiums, dans les rues branchées et dans vos dressings. Un vent de liberté souffle sur la mode estivale.

Du stade à la rue : l’ascension d’un outsider devenu star

Si l’on vous avait dit il y a 5 ans que le short de sport deviendrait l’élément central d’un look de fashion week, vous auriez sans doute ri. Et pourtant, c’est bien la réalité : le track short – ce short léger, souvent à taille élastique, avec ses finitions contrastées et sa coupe libre – s’impose comme la star estivale.

Ce n’est pas juste une lubie passagère. Le track short a bénéficié d’une véritable montée en gamme. Chez Lacoste, il se décline dans des imprimés arty, presque pop. Stella McCartney, fidèle à son amour des silhouettes sport-chic, le propulse dans une esthétique quasi futuriste. Et quand Phoebe Philo l’intègre dans une collection à l’élégance radicale, c’est le signe ultime : ce short n’a plus rien à prouver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @__lady__like

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par El.van (@elvan.in.japan)

Les célébrités s’en emparent

Pas un seul compte Instagram influent sans sa déclinaison du track short (short de sport) ces derniers mois. La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber en fait une pièce forte en l’associant à un blouson en cuir noir, des mocassins bien cirés et des chaussettes blanches montantes. Le tout sur une silhouette casual, mais pensée au millimètre.

Et ce n’est que le début. Le short sportif se faufile sous des chemises en popeline blanche, s’invite sous des blazers oversize, et même sous des robes ouvertes, dans une superposition ludique et audacieuse. Il devient un terrain de jeu stylistique, une toile blanche sur laquelle tout oser.

Le guide pour l’adopter sans faux pas

Comment l’intégrer à votre dressing sans donner l’impression de sortir de la salle de sport ? Le track short, c’est avant tout une pièce inclusive, qui célèbre toutes les silhouettes avec panache. Sa coupe ample flatte les jambes, sa taille élastiquée épouse le corps sans le contraindre. Voici quelques idées pour le sublimer :

Le mix chic-sportif : associez votre track short à une chemise fluide ou un top satiné. Cela crée un contraste séduisant entre le décontracté du bas et le raffinement du haut. Parfait pour un brunch en terrasse ou un afterwork en rooftop.

La surprise dans les chaussures : là où l’on attend des sneakers, osez les mocassins, les sandales à talons, voire les santiags. Cette association inattendue fait tout le charme du look et casse les codes en beauté.

Le jeu de matières : le jersey du track short se marie à merveille avec des matières plus nobles comme la soie, le lin ou même le cuir vegan. C’est l’occasion de réinventer vos classiques.

Le clin d’œil vintage : inspirez-vous des années 90, avec un esprit supporter anglais : short vintage, polo de rugby oversize, chaussettes hautes et baskets old school. C’est rétro, c’est fun.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A Style Set (@astyleset)

Une pièce mode pour tout le monde

Le track short, c’est une pièce qui s’inscrit dans un mouvement plus large. Celui d’une mode plus inclusive, plus confortable, qui n’impose pas de dictats. Que vous soyez petite, grande, pulpeuse, fine, musclée, que vous aimiez vos jambes ou que vous appreniez encore à les aimer : ce short est pour vous.

Parce qu’il ne moule pas, parce qu’il respire, parce qu’il bouge avec vous, il devient un allié du quotidien. Il prouve que l’on peut être élégante sans être corsetée, que le style n’a pas besoin de souffrance pour s’exprimer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JESS 🤍 | fashion & lifestyle (@jessicaoleski)

Impossible de passer à côté du track short cette année 2025. Que vous le portiez pour flâner le week-end, sortir avec des amis ou même aller au bureau (oui, c’est possible), il s’adapte à toutes les envies et tous les moments de vie. Alors, faites de la place dans vos dressings et surtout, amusez-vous !