« Italian tuck » : ce geste mode qui change complètement une tenue

Parfois, ce sont les détails les plus simples qui font toute la différence. L’Italian tuck en est la preuve : un petit twist stylistique, repéré sur les podiums, qui transforme instantanément une silhouette. Derrière son apparente nonchalance se cache en réalité un vrai sens du style.

Un geste simple, mais pas si anodin

L’Italian tuck consiste à rentrer légèrement le bas de votre pantalon… dans votre chaussette. Oui, dit comme ça, cela peut sembler improvisé, voire accidentel. Et c’est justement le but. Contrairement au « French tuck », qui joue avec le haut de la silhouette en glissant une chemise dans un pantalon, l’Italian tuck se concentre sur le bas. L’idée est de créer un effet subtil, comme si votre tenue s’était faite toute seule, sans effort particulier. Cet effet « pris sur le vif » est en réalité très réfléchi.

L’art de la nonchalance maîtrisée

Ce qui fait tout le charme de l’Italian tuck, c’est son côté imparfait. On ne cherche pas la symétrie, bien au contraire. Glisser un seul côté du pantalon dans la chaussette fonctionne souvent mieux que de le faire des deux côtés. L’objectif est de créer un léger déséquilibre, une allure spontanée qui donne du caractère à votre look. C’est cette esthétique du « presque négligé » qui attire l’œil. Ce geste s’inscrit dans une vision du style où tout semble naturel, fluide, sans contrainte. Une manière de dire que votre corps et vos vêtements vivent ensemble, sans rigidité.

Une tendance venue des podiums

Si l’Italian tuck fait autant parler de lui, c’est aussi parce qu’il a été repéré sur des podiums influents, notamment chez Bottega Veneta, Prada, Jil Sander ou encore Celine. Dans ces collections, on retrouve une même idée : accepter une certaine dose d’imprévu dans la tenue. Un col légèrement de travers, une coupe volontairement irrégulière… et désormais, un ourlet glissé dans une chaussette. Cette approche célèbre une mode plus libre, où l’élégance ne passe plus par la perfection stricte, mais par une forme d’authenticité.

Comment adopter l’Italian tuck

Pour réussir ce geste sans tomber dans l’effet forcé, quelques astuces peuvent faire la différence.

Privilégiez un pantalon à coupe droite ou légèrement ample. Un modèle trop ajusté rendra le rendu rigide, alors que l’Italian tuck repose justement sur la fluidité.

Côté chaussettes, optez pour des modèles visibles mais discrets : une maille fine, une couleur sobre, qui accompagne la tenue sans la dominer. L’idée n’est pas d’attirer toute l’attention sur vos chevilles, mais d’ajouter une nuance.

Enfin, ne cherchez pas la perfection. Si vous avez l’impression d’avoir trop réfléchi au geste, c’est probablement que vous vous éloignez de l’esprit recherché.

Italian tuck vs French tuck

Même s’ils partagent une philosophie commune, ces deux gestes ne racontent pas tout à fait la même histoire. Le « French tuck », popularisé par Tan France, structure la silhouette au niveau de la taille. Il met en valeur les volumes du haut du corps tout en restant décontracté. L’Italian tuck, lui, joue avec la longueur du pantalon et attire subtilement le regard vers le bas. Il redessine la silhouette différemment, en apportant une touche d’originalité là où on ne l’attend pas.

@sophiemoulds Trying the italian sleeve tuck but my way as this shirt doesn’t need the extra fold or button up – a more relaxed vibe 💙 outfit links in my bio x ♬ One Thing – Lola Young

Au fond, l’Italian tuck rappelle une chose essentielle : le style ne dépend pas d’un corps parfait ni de règles figées. Il se construit dans les détails, dans les gestes, et dans la manière dont vous choisissez d’habiter vos vêtements.