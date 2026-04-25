En 2026, le crochet s’impose comme la tendance mode à adopter

Tendances mode
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ramon Hernandez / Pexels

Longtemps associé aux pièces artisanales et aux souvenirs d’été, le crochet revient en force dans les garde-robes. En 2026, il s’impose comme une tendance mode à part entière, portée par un retour au fait main et aux matières texturées.

Le retour d’une technique artisanale

Le crochet, technique textile ancienne, fait son grand retour dans la mode contemporaine. On le retrouve désormais dans des collections variées, allant des vêtements de plage aux pièces plus sophistiquées du quotidien. Ce regain d’intérêt s’inscrit dans une volonté de valoriser le travail manuel et les savoir-faire traditionnels, face à une mode plus standardisée et industrielle.

Une esthétique entre nostalgie et modernité

Le succès du crochet repose aussi sur son esthétique singulière. Ses motifs ajourés, ses textures visibles et son aspect légèrement irrégulier apportent une touche organique aux silhouettes. En 2026, il est revisité avec des coupes plus modernes, des couleurs contemporaines et des associations inattendues, ce qui lui permet de s’intégrer aussi bien dans des looks décontractés que plus habillés.

Une tendance portée par la quête d’authenticité

Au-delà du style, le retour du crochet reflète une évolution des attentes en matière de mode. Les consommateurs recherchent davantage de pièces uniques, durables et porteuses d’une histoire. Le crochet répond à cette demande en mettant en avant une esthétique artisanale, loin de la production de masse et des tendances éphémères.

Des pièces polyvalentes dans le vestiaire

Robes, tops, accessoires ou encore ensembles coordonnés : le crochet s’adapte à de nombreuses pièces du vestiaire. Sa capacité à jouer sur la transparence et les superpositions en fait un allié idéal pour les saisons printemps-été. Il peut être porté seul pour un effet affirmé ou intégré dans un look plus structuré pour apporter une touche de texture.

En 2026, le crochet s’impose comme une tendance forte, mêlant héritage artisanal et modernité. À la fois esthétique et symbolique, il illustre le retour d’une mode plus authentique et texturée, où le fait main reprend une place centrale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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