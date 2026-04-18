Toulouse heeft een rijke en verrassende dameskappersscene. Van ambachtelijke kleurspecialisten tot milieubewuste salons, en niet te vergeten afrospecialisten of experts in feestelijke kapsels: de Roze Stad biedt een breed scala aan adressen voor elk type vrouw.

Of je nu op zoek bent naar een complete metamorfose, een kapsel op maat of gewoon naar een goede verzorging, er is hier een salon die bij elke vrouw en elk budget past.

We hebben de beste aanbevolen adressen geselecteerd om u wegwijs te maken in de wereld van haarverzorging in Toulouse.

De beste salons voor dameskapsels en haarkleuring in Toulouse

De werkplaats van Maud behoort tot de vijf mooiste salons van Toulouse en heeft na een strenge inspectie een score van 4,8 behaald.

Het restaurant, opgericht in 2009, ademt een authentieke Toulouse- sfeer uit, met een mix van rode bakstenen en antieke parketvloeren.

Het team is op de hoogte van de nieuwste trends en biedt vóór elke servicebeurt een uitgebreide diagnose aan.

Tot onze specialiteiten behoren borstelen, kleuren, stijlen, bleken, föhnen en glansbehandelingen.

Elke behandeling wordt op de individuele klant afgestemd, met een assortiment producten dat plantaardige oliën en vitaminen bevat. De salon is geopend op afspraak van maandag tot en met zaterdag.

Art de l'Âme , opgericht in 2007 en beoordeeld met een 4,7, hanteert een origineel prijsbeleid: elke prijs weerspiegelt de technische vaardigheden en specialisatie van de gekozen kapper.

Onder leiding van creatief directeur Morgan worden de medewerkers van deze salon regelmatig getraind om alle stijlen te beheersen.

L'Appart des Coiffeurs, met een beoordeling van 4,8 sinds 2014, biedt persoonlijke consultaties en waardevol advies voor thuisverzorging, voor dames-, heren- en kinderkapsels.

In Toulouse zijn er adressen die gespecialiseerd zijn in milieuvriendelijke en plantaardige kappersdiensten.

Sommige salons in Toulouse hebben hun ecologische betrokkenheid tot een ware identiteit verheven. Madame Sans Gêne , een traditionele familiesalon in de wijk Saint-Cyprien, heeft zich gevestigd als pionier op het gebied van 100% biologische, veganistische en plantaardige haarkleuring .

De vriendelijke sfeer en het betrokken team garanderen een persoonlijke beoordeling voor elke cliënt.

Le Démêloir hanteert een resoluut egalitaire aanpak met genderneutrale prijzen, die voor iedereen gelijk zijn.

De ecologische filosofie wordt concreet geïllustreerd door afvalscheiding, haarrecycling, waterbesparing en hoogwaardige, ethisch verantwoorde producten.

In bredere zin verzamelen verschillende kapsalons in Toulouse, met name in Saint-Cyprien, afgeknipt haar om filters tegen luchtvervuiling te produceren.

Deze salons verbieden plastic en agressieve parfums en geven de voorkeur aan natuurlijke oliën en extracten. Deze keuze wint steeds meer aan populariteit bij klanten die zich zorgen maken over de gezondheid van hun haar en het milieu.

De beste salons in Toulouse voor een feestelijk kapsel of een speciale gelegenheid.

Experts voor elk belangrijk moment

Authentic Nomade heeft twee boetieks, één in Les Carmes en de andere in Saint-Cyprien, die van dinsdag tot en met zaterdag geopend zijn. Deze salon is gespecialiseerd in opsteekkapsels, vlechten en kapsels voor speciale gelegenheden en reist ook door heel Occitanië.

Bruiloft, vrijgezellenfeest of zakelijk evenement: het team past zich met verfijning aan elke gelegenheid aan.

In de wijk Côte Pavée bieden verschillende salons losse opgestoken kapsels, gevlochten kapsels en haarstijlen die zijn afgestemd op het klimaat van Toulouse. Lokale expertise is hier net zo belangrijk als technische vaardigheid.

Huur een privé-lounge voor een intieme ervaring.

Salons zoals Tia Gigi of Valentin bieden de mogelijkheid om hun ruimte af te huren voor een intieme en persoonlijke ervaring.

Door te kiezen voor een salon die gespecialiseerd is in feestelijke kapsels, bent u verzekerd van volledige ondersteuning op de grote dag, van het eerste consult tot de laatste speld.

De kleurspecialisten en kleurkunstenaars die je in Toulouse absoluut niet mag missen.

Valentin belichaamt de ambachtelijke kleurspecialist in al zijn facetten: zijn verfijnde en besloten salon, gelegen nabij Place des Carmes, verwelkomt elke klant na een persoonlijke diagnose.

Geopend van maandag tot en met zaterdag , creëert het een sfeer van rust en zelfvertrouwen bij elke afspraak.

By Mélanie, eveneens gevestigd in Carmes, richt zich uitsluitend op vrouwelijke klanten. Balayage, ombré haar, Braziliaanse straightening, toning, highlights of een behandeling voor krullend haar: de service is 100% naar wens aan te passen.

In een speciale boetiekruimte kunnen klanten zelfs behandelingen mee naar huis nemen om het effect te verlengen.

Emilie at Home , een voormalig kleurspecialiste die haar opleiding bij Jacques Dessange volgde, komt rechtstreeks bij de klanten thuis. Ze gebruikt een gerenommeerde lijn natuurlijke producten voor knippen, kleuren en behandelingen.

In Toulouse beoefenen kleurspecialisten, die al sinds 1991 actief zijn, ook aromatherapie voor het haar. Ze gebruiken plantaardige producten en essentiële oliën voor harmonieuze en langdurige resultaten.

Kapsalons in Toulouse die gespecialiseerd zijn in afrohaar en krullend haar.

Toulouse biedt een opmerkelijke diversiteit aan salons die gespecialiseerd zijn in afro- en krullend haar. Hieronder vindt u een aantal adressen verspreid over de stad:

Exotische elegantie in Saint-Aubin, gespecialiseerd in vlechten en weaves voor het hele gezin.

in Saint-Aubin, gespecialiseerd in vlechten en weaves voor het hele gezin. Jollof Afro-European Hair Salon in Saint-Cyprien, experts in cornrows en Afro-haarverzorging.

in Saint-Cyprien, experts in cornrows en Afro-haarverzorging. Absamy Hair Beauty in Saint-Cyprien en Kams Beauty in Sept Deniers bieden complete diensten voor alle haartypes.

In Bagatelle valt een kapper op die gespecialiseerd is in natuurlijk krullend haar en die ronde, volumineuze gelaagde kapsels maakt.

Door te kiezen voor een salon die gespecialiseerd is in de specifieke kenmerken van Afro-haar, bent u verzekerd van een behandeling die de haarvezel respecteert en aansluit bij de huidige natuurlijke trends.

Kappersdiensten in Toulouse voor elk budget.

Een goede knipbeurt in Toulouse hoeft niet per se een groot budget te vereisen. Twee zaken springen eruit vanwege hun betaalbaarheid:

ABC d'Hair , erkend als een van de beste particuliere professionele salons in Frankrijk, biedt diensten aan tegen concurrerende prijzen. De kappersacademie is een kappersopleiding waar studenten, onder begeleiding van ervaren kappers, knippen en kleuren tegen gereduceerde prijzen.

Tia Gigi, in de wijk Chalet, biedt genderneutrale en betaalbare prijzen, met de mogelijkheid om de salon privé af te huren.

In sommige gebieden, zoals Compans of rond de Japanse tuin, kun je via een app online een tijdslot en kapper kiezen met een paar klikken.

Sommige kappers in Toulouse bevelen ook effectieve thuisbehandelingen aan.

Het gebruik van milde, sulfaatvrije shampoos voor geverfd haar, of behandelingen met zwarte thee om de levendigheid van de haarkleur te behouden, is een eenvoudige en voordelige routine.

De kwaliteit van je haar wordt veel verder ontwikkeld dan alleen in de kappersstoel.