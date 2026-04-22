De make-up van Mexicaanse vrouwen intrigeert door haar visuele rijkdom en gedurfde kleuren. Geworteld in de Mexicaanse traditie van Día de Muertos , combineert ze artistieke creativiteit met een eerbetoon aan de overledenen.

De Catrina- figuur is hét icoon. Deze kleurrijke stijlen zijn nu ook ver buiten Mexico populair, voor Halloween, carnaval of verkleedfeesten.

Ontdek samen met ons de culturele oorsprong van deze spectaculaire looks, de beschikbare producten en alle tips voor een succesvolle toepassing.

De culturele oorsprong van make-up bij Mexicaanse vrouwen

De make-up van Mexicaanse vrouwen vindt zijn oorsprong in een festival van zeldzame culturele diepgang: Día de Muertos , dat elk jaar op 1 en 2 november wordt gevierd.

Deze Mexicaanse traditie eert de overledenen niet met verdriet, maar met vreugde, kleur en feest.

De kern van deze esthetiek wordt gevormd door La Catrina , een figuur bedacht door de Mexicaanse kunstenaar José Guadalupe Posada aan het begin van de 20e eeuw. Destijds maakte hij een gravure van een vrouwenschedel met een rijkversierde hoed.

Haar doel: de rijke klassen bespotten die hun afkomst vergeten. La Catrina belichaamt daarmee een elegante, ironische en weloverwogen dood.

Dit iconische personage draagt een diepgewortelde Mexicaanse boodschap uit: de dood is geen taboeonderwerp, maar een feestelijk en natuurlijk onderdeel van het bestaan.

In tegenstelling tot de duistere sfeer van Halloween, viert Día de Muertos de overleden dierbaren met liefde en een glimlach.

Deze make-upstijl is visueel direct herkenbaar. Witte gezichten dienen als achtergrond voor uitgebreide composities.

De ogen zijn omgeven door gedetailleerde bloemmotieven , terwijl gestileerde schedels en kleurrijke arabesken het hele gezicht sieren. Elk detail vertelt een verhaal.

Kleurrijke outfits en stijlideeën geïnspireerd door La Catrina.

De rijkdom van de Mexicaanse traditie biedt een oneindige bron van inspiratie. Vier belangrijke stijlwerelden springen er in het bijzonder uit, elk geschikt voor verschillende persoonlijkheden en gelegenheden.

De Gotische Koningin : grafische schedels, diepe, donkere kleuren, een sterke podiumpresentatie.

De bloemenmuze : weelderige bloemenmotieven rond de ogen, pastel- of levendige tinten, een spectaculaire zachtheid.

De voorouderlijke geest : een look doordrenkt met Mexicaanse symboliek, met geometrische lijnen en levendige kleuren.

De excentrieke kunstenaar : totale vrijheid, onverwachte kleuren, ongeremde en onbeschaamde creativiteit.

Elke stijl is gebaseerd op zorgvuldig gekozen kleurencombinaties. Witte vlakken dienen als basis, waarop patronen nauwkeurig worden aangebracht. De visuele sfeer varieert van mysterieus tot vrolijk, van ritueel tot feestelijk.

Deze looks zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun ervaring met make-up. Je hoeft geen doorgewinterde professional te zijn om de geest van La Catrina te belichamen. Creativiteit is belangrijker dan techniek, en elk gezicht wordt een uniek kunstwerk.

Producten beschikbaar om een vrouwelijke Mexicaanse make-up look te creëren

Twee soorten producten stellen je in staat om deze kleurrijke wereld te omarmen. Het eerste is een artistieke make-uppalette op oliebasis , rechtstreeks geïmporteerd uit Mexico, die moeilijk te vinden is in Europese winkels.

Dit palet bevat 6 levendige en intense kleuren. De romige textuur maakt het gemakkelijk aan te brengen op gezicht of lichaam.

De satijnen finish garandeert een echt professionele look, die de hele avond blijft zitten zonder te barsten. De formule is mild voor de huid en geschikt voor regelmatig gebruik.

Er zijn twee varianten beschikbaar. Versie 01 Eternidad biedt mystieke en betoverende tinten. Versie 02 Sagrado richt zich op levendigere en feestelijkere kleuren. Sommige varianten kunnen tijdelijk niet op voorraad zijn vanwege de grote vraag.

Het tweede product bestaat uit tijdelijke make-upstickers , rechtstreeks geïnspireerd op Día de Muertos . Deze tijdelijke tatoeages zijn niet giftig en geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

De ontwerpen geven de Mexicaanse esthetiek getrouw weer. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen met zeepsop en laten geen resten achter op de huid.

Kies uw product op basis van de gelegenheid en het gewenste detailniveau. Combineer het palet met de stickers voor een nog spectaculairder resultaat. Stem de kleuren af op je outfit voor een samenhangende en harmonieuze look.

Hoe breng je gemakkelijk Mexicaanse make-up aan en voor welke gelegenheden?

Toepassing van het artistieke palet

Reinig de huid grondig voor gebruik, zodat de kleur beter hecht. Gebruik een fijn penseel voor details en een sponsje voor grotere oppervlakken. De romige textuur is makkelijk aan te brengen.

Fixeer vervolgens je make-up met een fixatiespray of een lichte laag los poeder. Om je make-up te verwijderen, heb je alleen een olie of balsem nodig om het product volledig te verwijderen zonder je huid te irriteren.

Houd het palet uit de buurt van warmtebronnen en sluit het na elk gebruik zorgvuldig af.

Het aanbrengen van tijdelijke stickers

Knip de tijdelijke tattoo voorzichtig uit en verwijder het doorzichtige beschermfolie. Plaats de tattoo op je huid en bevochtig hem zachtjes met een vochtig sponsje. Wacht 20 tot 30 seconden voordat je het beschermfolie verwijdert. Laat de tattoo drogen; het resultaat is direct zichtbaar.

Kies voor Día de Muertos en Halloween voor intense schedelpatronen.

en Halloween voor intense schedelpatronen. Voor een carnavalsfeest of verkleedbal kun je kiezen voor kleurrijke bloemenpatronen.

Voor shows, fotoshoots of creatieve workshops kun je de twee producten combineren.

Deze make-up looks passen bij alle gezichtsvormen en alle feestelijke gelegenheden. De Mexicaanse traditie wacht erop dat jouw creativiteit volledig tot uiting komt.