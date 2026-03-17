Gebleekte wenkbrauwen maken een comeback: Adriana Karembeu en Kylie Jenner omarmen de trend.

Bleke wenkbrauwen, lange tijd alleen te zien op de catwalk, maken een comeback in de beautywereld. In 2026 duiken we deze beautytrend op in fotoshoots en op sociale media. De "bleke wenkbrauw", populair gemaakt door iconische figuren, transformeert gezichten... en verandert de regels.

Adriana Karembeu blaast de beweging nieuw leven in.

Adriana Karembeu trok onlangs de aandacht met deze beautykeuze. Eerder dit jaar werd ze in Parijs gespot met een opvallende transformatie: kort haar en bijna volledig geschoren wenkbrauwen. Het resultaat? Een bijna etherische look. Door het natuurlijke contrast van de wenkbrauwen te verminderen, verandert deze techniek direct de perceptie van haar gelaatstrekken. Het algehele effect is minimalistischer, bijna futuristisch.

Goed nieuws: je hoeft je haar niet per se permanent te laten bleken om dit effect te bereiken. Een beetje goed aangebrachte make-up kan al genoeg zijn om deze look uit te proberen, zonder dat het je iets oplevert.

Kylie Jenner bevestigt de trend.

Een paar weken later verscheen Kylie Jenner ook met gebleekte wenkbrauwen in een veelbesproken fotoshoot voor Vanity Fair. Bekend om haar donkere wenkbrauwen, had ze deze keer bijna onzichtbare wenkbrauwen, soms subtiel goudkleurig getint. Een transformatie die de balans van haar gezicht volledig veranderde.

Met haar enorme invloed in de beautywereld speelt Kylie Jenner een belangrijke rol in de popularisering van deze trend. Waar "geblondeerde wenkbrauwen" voorheen alleen te zien waren op modeshows of in tijdschriften, worden ze nu een mainstream onderwerp.

Een trend die niet gisteren is begonnen.

Hoewel deze look nieuw lijkt, heeft hij eigenlijk een lange geschiedenis. Gebleekte wenkbrauwen doken al in de jaren 70 op in bepaalde alternatieve kringen, voordat ze in de jaren 90 op grote schaal werden overgenomen. Ontwerpers zoals Alexander McQueen en Thierry Mugler gebruikten ze vervolgens om gezichten op de catwalk radicaal te transformeren.

Het idee is simpel: door de wenkbrauwen te 'verwijderen' creëer je een bijna blanco canvas. De blik wordt expressiever, oogmake-up komt centraal te staan en het hele gezicht krijgt een artistieke dimensie. Deze esthetiek maakt tegenwoordig een comeback met een toegankelijkere aanpak, ergens tussen experimenteren en spelen met gevestigde conventies.

Een gedurfde, maar toch aanpasbare look.

Het laten bleken van wenkbrauwen kan intimiderend lijken. Deze transformatie verandert direct de gezichtsuitdrukking, wat op het eerste gezicht verrassend kan zijn. Chemisch bleken, vaak met peroxide, vereist ook voorzichtigheid en idealiter de hulp van een professional.

Er zijn echter eenvoudige alternatieven om de trend risicovrij uit te proberen. Met make-up kun je de wenkbrauwkleur tijdelijk neutraliseren met concealer of foundation en alles vervolgens fixeren met een gel. Een perfecte optie om deze trend op een subtiele manier te verkennen. En onthoud vooral: je gezicht hoeft niet "getransformeerd" te worden om er op zijn best uit te zien. Deze trend is een experiment, geen verplichting.

Uiteindelijk markeert de terugkeer van gebleekte wenkbrauwen een interessant keerpunt in de huidige trends. Na jaren waarin dikke, strakke en perfect gevormde wenkbrauwen de boventoon voerden, zien we nu een verschuiving naar meer experimentele looks. Deze trend herinnert ons aan iets essentieels: schoonheid is geen rigide set regels. Het is een ruimte voor zelfexpressie, waar je kunt spelen, experimenteren... of gewoon trouw kunt blijven aan wat je een goed gevoel geeft.