Make-up en brillen: technieken die de ogen echt laten stralen

Een bril is onmiskenbaar stijlvol en vult een deel van ons gezicht op, maar kan soms onze ogen verbergen. Onze ogen, geaccentueerd met oogschaduw, verdwijnen achter de glazen en onze make-up verliest zijn aantrekkingskracht. Maar dat betekent niet dat we onze wens om er op ons best uit te zien hoeven op te geven. Hier zijn een paar technieken om je ogen te laten opvallen, zelfs met een bril op.

Bedenk welk type correctie je wilt toepassen.

Make-up aanbrengen met een bril op is een delicate kunst. Het is nog complexer als je aan beide ogen slechtziend bent. Je moet je make-up aanbrengen in een chaotische situatie, volledig afhankelijk van je andere zintuigen. Dat is op zich al een opmerkelijke vaardigheid die erkenning verdient. Voordat je een inspirerende make-uplook op je Pinterest-bord vastpint of flitsende hashtags als voorbeeld gebruikt, benadrukt professioneel make-upartieste Lisa Eldridge het belang van het overwegen van het type en de mate van correctie van je lenzen.

Als je verziend bent, hebben ze een vergrotend effect, terwijl ze bij bijziendheid je ogen juist kleiner doen lijken. Volgens de expert, die haar talent toepast op de gezichten van beroemdheden, is dit een cruciaal detail om je schoonheidsroutine te perfectioneren en het potentieel van je ogen – de spiegel van de ziel – te onthullen.

Dit is uiteraard geen absolute regel, noch een exacte wetenschap; het is slechts een richtlijn, een aanbeveling om een make-up look te creëren die bij je past. Als je bijziend bent, accentueer je ogen dan met een highlighter in de binnenste ooghoek en breng je oogschaduw aan tot aan je wenkbrauwbot. Ben je daarentegen verziend en draag je een bril met vergrootglazen, zorg er dan voor dat je het product beter vervaagt en je ogen accentueert met donkere oogschaduw.

Krul je wimpers horizontaal voor extra comfort.

Als je een bril draagt, heb je vast wel eens de frustratie ervaren van wimpers die tegen de glazen botsen. Alleen al de gedachte eraan maakt je woedend. Het is absoluut een van de meest onaangename sensaties, na schurende dijen en afzakkende sokken. Om deze irritatie te voorkomen zonder je getinte mascara op te hoeven geven, kun je beter een verlengende mascara gebruiken in plaats van een mascara die extreem veel volume geeft. Borstel je wimpers horizontaal of licht diagonaal om ze te definiëren zonder dat ze storend zijn.

In Vogue adviseert een specialist mensen met bijziendheid om te kiezen voor een mascara met hoge resolutie om de wimpers goed te scheiden en de 'spinnenpootjes'-look te voorkomen. Je kunt je wimpers ook vormgeven zonder extra product toe te voegen, door ze met de hand te krullen voor een natuurlijk maar verzorgd effect.

Kies kleuren die bij je frame passen.

Hoewel veel mensen kiezen voor neutrale, veelzijdige monturen, laten anderen hun speelse kant en een vleugje excentriciteit doorschijnen. In ieder geval heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van kleuranalyse, de techniek om kleurharmonie rond je gezicht te creëren. Als je een transparant montuur draagt dat naadloos aansluit op je gelaatstrekken, kun je alle tinten in je kleurenpalet verkennen.

Heb je een donker montuur, bij voorkeur bruin of donkerblauw? Kies dan voor zachte tinten zoals pastel, ijsblauw of lila. Voeg een vleugje glitter toe om de look in balans te brengen en een blikvanger te creëren. Draag je een opvallende, speelse bril? Gebruik dan kameleonachtige oogschaduw in beige, bruin of roze.

Pas je make-up aan de vorm van je bril aan.

De vorm van je bril heeft direct invloed op hoe je ogen eruitzien. Het doel is simpel: een harmonie creëren tussen het montuur en je make-up, zonder je gezicht te overheersen.

Ronde monturen verzachten de gelaatstrekken. Om een fletse look te voorkomen, accentueer je je ogen met een licht schuin aangebrachte eyeliner of een opvallendere oogschaduw in de buitenste ooghoek. Dit zorgt voor contrast en definitie.

Vierkante of hoekige monturen geven het gezicht al een stijvere uitstraling. In dit geval is het ideaal om de oogschaduw subtiel te mengen, met zachte kleurovergangen en satijnachtige texturen om de lijnen in balans te brengen.

Grote monturen: aangezien deze een groot deel van het gezicht bedekken, kies dan voor make-up die door de glazen heen zichtbaar blijft. Het accentueren van het ooglid en het aanbrengen van mascara die netjes verdeeld is, is vaak al voldoende om de ogen te openen zonder dat het overdreven oogt.

Dunne of subtiele monturen: die laten meer ruimte over voor make-up. Je kunt dan kiezen voor een opvallendere eyeliner of een intensere kleur op het ooglid.

Maar het allerbelangrijkste: heb plezier, experimenteer en test!

Make-up aanbrengen terwijl je een bril draagt, kan soms een ware beproeving zijn. Maar geen enkel advies kan je eigen intuïtie vervangen: jij blijft de uiteindelijke schepper van je make-up. Deze aanbevelingen zijn slechts suggesties om het je gemakkelijker te maken voor de spiegel. Ze mogen je persoonlijkheid of stijl niet beperken.

De sleutel is om te vinden wat je echt prettig vindt, zowel wat betreft de techniek zelf als het eindresultaat. Sommige technieken lijken misschien perfect op papier, maar kunnen te opvallend of onnatuurlijk overkomen zodra je je bril opzet.

Tot slot, onthoud dat een bril geen masker is, maar een integraal onderdeel van je zelfexpressie. Een bril verandert zeker de manier waarop je gezicht wordt waargenomen, maar kan ook je stijl versterken, je persoonlijkheid benadrukken of zelfs een opvallend esthetisch element worden. Door een bril volledig te integreren in je beautyroutine, transformeer je een ogenschijnlijk beperkende factor in een ware creatieve speeltuin.