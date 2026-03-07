De lipglosskleur die momenteel dé must-have is op het gebied van beauty.

Naarmate de lente nadert, verlangen we over het algemeen naar een levendigere en kleurrijkere make-uplook. We bergen onze bordeauxrode lippenstiften en rijke lippenbalsems op en kiezen voor perzik- of rozetinten. En bovenal vergeten we de finishing touch niet: lipgloss, en niet zomaar een gloss. De lipgloss die dit jaar de boventoon voert in make-uptassen is niet poederachtig, maar neigt naar blauw. Een verrassende tint die een prachtig contrast op de lippen creëert.

Blauwe lipgloss, de belofte van een frisse make-uplook.

In 2026 blazen we de beautytruc van R&B-zangeressen uit de jaren 2000 nieuw leven in om onze make-up te perfectioneren: een vleugje definitie op onze lippen met een veegje lipgloss . Deze parelmoerachtige stick, die we als een chic wapen hanteren en altijd bij de hand hebben, is de nieuwste obsessie. Dit lipproduct, afkomstig uit de make-uptassen van de Spice Girls en de Halliwell-zussen, is eigenlijk een must-have. Het moet gezegd worden dat deze simpele touch je hele make-uplook transformeert. Met één enkele beweging vangen je lippen het licht en glanzen ze prachtig. De gloss voegt een vleugje zoetheid toe aan je make-up.

Dit jaar is de lipgloss die alle lof oogst en ieders lippen siert, niet roze, niet oranje en zeker niet vermiljoen. Het is aan de andere kant van het kleurenwiel, het tegenovergestelde van rood, koraal en framboos. Blauwe lipgloss is onmiskenbaar dé blikvanger van de huidige beautylooks. Het is het object van ieders verlangen. En we geven toe, het is genoeg om je te doen huiveren. Het is moeilijk voor te stellen dat zo'n kleur midden op je gezicht zou passen, waar beige, roze en terracotta altijd de boventoon hebben gevoerd.

We hebben het hier echter niet over een ultra-gepigmenteerde blauwe tint waardoor je eruitziet alsof je een Smurf hebt gekust of een bosbessentaart hebt gegeten. Dit is een subtielere blauwe tint, bedoeld om te felle basiskleuren te verzachten of harmonieuze mengsels te creëren. Experts gebruiken het over warme lippenstiften om de Y2K-look te bereiken die populair is onder trending hashtags.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Naomi Mizrahi (@naomimizrahi)

Een ongebruikelijke kleur die desondanks esthetische voordelen biedt.

In de make-upwereld wordt blauw vaker op de oogleden gebruikt dan op de lippen. Deze ijzige tint lijkt meer geschikt voor de binnenste ooghoeken of de wimperrand. Maar blauw heeft meer potentie dan alleen voor de ogen. Blauwe lipgloss is bijvoorbeeld een geweldige 'toner'. "Blauw neutraliseert warme tinten, een principe dat make-upartiesten gebruiken om de huidskleur te corrigeren", legt celebrity make-upartieste Gemma Peace uit in Bustle magazine.

Met andere woorden, blauw wordt niet op zichzelf gebruikt, maar als aanvulling. Het is vooral handig om te felle kleuren te temperen en ze een paar tinten lichter te maken. Dankzij blauwe lipgloss kun je dus variëren met de tinten zonder nieuwe producten te hoeven kopen en intense kleuren in een handomdraai verzachten. En je hoeft geen expert in schminken te zijn om deze techniek te proberen. Een baksteenrood kan een echtere rode kleur krijgen. Een koraalkleur kan minder "neon" en verfijnder lijken. Mits de gekozen gloss natuurlijk niet te sterk is. Anders loop je het risico dat je paarse lippen krijgt, alsof je net uit het zwembad komt.

Het geheim van verstandig gebruik.

Uiteindelijk is blauwe lipgloss meer een trucje om bepaalde kleuren, die soms wat te fel kunnen zijn, te verzachten, en niet zomaar een voorbijgaande trend. Oranjeachtige tinten, ooit aanbevolen door vrouwenbladen en ervaren beauty-experts, zijn nu uit de mode. Vandaar het dunne laagje blauw, dat de lippen en alles eromheen laat stralen.

Blauwe lipgloss, die onbedoeld de ster van de parfumafdeling is geworden, komt het best tot zijn recht in een subtiele tint. Het mag je make-up niet overheersen, maar moet de kleuren juist in balans brengen. "Idealiter behoud je de originele kleur, maar maak je die iets zachter", adviseert de expert.

Deze tint, die een prachtige optische illusie creëert en je in staat stelt iets nieuws te maken van iets ouds, is veel ambitieuzer dan het lijkt. Het bewijst maar weer eens dat je een boek niet op zijn omslag moet beoordelen. Blauwe glansverf is een beetje als een toverstaf.