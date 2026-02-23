Ze past haar make-up aan de kleurenblindheid van haar partner aan: een inclusieve aanpak die vragen oproept.

Met groene blush en blauwe lippen ziet haar make-up er op het eerste gezicht bijna clownesk uit. Maar haar partner ziet geen carnavalslook, maar een perfect verzorgde vrouw. Deze beautyfanaat, die een relatie heeft met een kleurenblinde man die de wereld niet in dezelfde kleuren ziet, heeft haar oogmake-up speciaal voor haar geliefde aangepast.

Make-up vanuit het perspectief van een kleurenblinde persoon

Haar jukbeenderen zijn bestrooid met groen poeder, haar lippen zijn opgemaakt met ijsblauw en haar ogen met regenboogkleuren. Haar veelkleurige esthetiek is geen weerspiegeling van een trending hashtag of een teken van creatieve waanzin. Het is een prachtig spel van contrasten, speciaal ontworpen voor het gezichtsvermogen van haar kleurenblinde partner. Deze kunstenares, die uitblinkt in cosmetische kunst en niet op doek, maar op de huid schildert, siert haar gezicht door zich in te leven in haar partner, die permanent een filter voor zijn ogen draagt.

Bovendien geeft haar make-up, die zonder verdere uitleg een sprookjesachtig handelsmerk of een kenmerkende stijl van de catwalk lijkt te zijn, de illusie alsof je door een warmtebeeldcamera kijkt. Het roept ook de sterk gepigmenteerde schilderijen uit het surrealistische tijdperk in herinnering. Hoewel deze make-up ongebruikelijk, zelfs fantastisch, oogt voor ogen die gewend zijn aan een natuurlijke teint en roze wangen, is ze volkomen gewoon en lijkt ze "neutraal" voor kleurenblinde ogen.

Natuurlijk, want kleurperceptie is niet voor iedereen hetzelfde. Kleurenblindheid betekent niet dat je de wereld in zwart-wit ziet, maar eerder met een iets ander kleurenpalet. En met een paar penseelstreken laat deze make-upstylist, @liladrogo , ons zien hoe de wereld van kleurenblinde mensen eruitziet, een aandoening die 8% van de mannen treft.

Het vergroten van het bewustzijn over kleurenblindheid door middel van make-up.

Groene wangen? Die lijken roze voor hem. IJzige blauwe lippen ? Die krijgen een warme tint die hij veel beter kan zien. Felle kleuren op de ogen? Een optische truc om, binnen zijn gezichtsveld, een harmonieuze make-up te creëren.

Door je make-up aan te passen zodat je partner de nuances ervan volledig kan waarderen, erken je hun zintuiglijke belevingswereld. Make-up wordt vaak gezien als een persoonlijke handeling, een manier om je individualiteit uit te drukken. Hier fungeert het ook als een brug tussen twee percepties van de wereld. Een manier om te zeggen: "Ik wil de wereld door jouw ogen zien."

Kleurenblindheid is niet zomaar een grappig verhaaltje over mismatched sokken; het is een andere manier om de wereld, emoties en nuances waar te nemen. Door middel van make-up maakt ze het onzichtbare zichtbaar. Kleurenblinde mensen moeten zich dagelijks aanpassen aan hun omgeving en visuele taal. Hoewel stedelijke ruimtes steeds grijzer worden, zijn er nog steeds verkeersborden en pictogrammen die ze moeten ontcijferen. Deze content creator laat niet alleen haar liefde voor kleuren zien met een paar potloden en een op maat gemaakte make-up, maar brengt ook een krachtige boodschap over het omarmen van verschillen over.

Een nieuwe manier om over schoonheid na te denken

Deze ontwikkeling roept ook een bredere vraag op: wat als de cosmetica-industrie kleurenblindheid beter zou integreren? Kleurenpaletten zouden getest kunnen worden op basis van verschillende visuele waarnemingen. Make-up-apps zouden filters kunnen aanbieden die kleurenblindheid simuleren.

De meeste campagnes en trends van vandaag zijn gericht op een 'gestandaardiseerd' beeld van huidskleur. Miljoenen mensen zien de wereld echter anders. Deze video, zonder enige activistische pretenties, belicht een vaak over het hoofd geziene realiteit.

Het is een romantisch gebaar dat meer waard is dan alle rozen ter wereld, maar ook een mooie, expressievere en realistischere interpretatie van kleurenblindheid. Make-up, vaak beschuldigd van het trivialiseren van uiterlijk, wordt een middel om andere zintuiglijke realiteiten over te brengen. De beauty-liefhebber reageert dus niet op een trend, maar op een dringende behoefte aan representatie (en kleur).