Lippenstift op maat: de gadget die beautyfans in zijn greep houdt.

Heb je ooit vijf minuten voor de spiegel gestaan te twijfelen tussen twee lippenstiften... zonder ooit overtuigd te raken? Nou, daar komt binnenkort misschien een einde aan. Een nieuwe gadget, die de wonderen van augmented beauty laat zien, zorgt voor veel opwinding: een op maat gemaakte lippenstift waarmee je thuis je perfecte kleur kunt creëren. Ja, je leest het goed: jouw unieke tint, speciaal voor jou gemaakt, die je gewoon in je eigen woonkamer kunt bestellen.

Het concept dat mensen laat dromen

Stel je een klein, verbonden apparaatje voor, een beetje zoals een hightech koffiezetapparaat, maar dan voor je lippen . Het bevat drie cartridges met basiskleuren – rood, fuchsia, nude of oranje – en een mobiele app waarmee je de tinten naar wens kunt mengen. Wil je een opvallend rood voor een zakelijke bijeenkomst? Of een subtiele nude voor een brunch met vrienden? Je kunt experimenteren, aanpassen en opnieuw proberen… totdat je precies de tint hebt die je een glimlach op je gezicht tovert in de spiegel.

Zodra je de perfecte kleur hebt gecreëerd, koppel je de tube los van het apparaat en wordt het een draagbare lipstick, die je gemakkelijk in je tas kunt meenemen. Het apparaat blijft thuis, maar je creatie gaat overal met je mee. Deze moderne magie is te danken aan Yves Saint Laurent. Het luxemerk presenteerde het voor het eerst op de CES in Las Vegas, een wereldwijd bekende vakbeurs voor hightech gadgets.

Een schoonheidsgebaar dat een ritueel wordt.

Het echte plezier zit hem erin dat het niet alleen om de kleur gaat. Het is een heel ritueel: je kiest je tint, je speelt met de intensiteit, je test het op je lippen en je past het aan tot je de perfecte match hebt met je make-up , je stemming of zelfs je outfit. Sommige liefhebbers zeggen dat het hun relatie met make-up verandert: het is een creatief, bijna meditatief moment geworden, in plaats van een ochtendklusje.

En in tegenstelling tot sommige gadgets die snel onderin een la belanden, wordt hier elke tube ook daadwerkelijk gebruikt. Geen lippenstift meer die je "voor het geval dat" koopt en nooit gebruikt: je creëert alleen wat je echt wilt. En het weerspiegelt oprecht wie je bent.

Wanneer technologie het werk voor ons doet.

Natuurlijk heeft dit kleine juweeltje een prijskaartje: zo'n 300 dollar voor het apparaat en 100 dollar per cartridge. Maar voor velen is het dat waard: een lipstick die professionele kwaliteit combineert met volledige personalisatie is een ware, betaalbare luxe. En laten we eerlijk zijn, alleen al het idee om je eigen kenmerkende kleur te creëren is een droom die uitkomt voor elke beautyfanaat.

De eerste reacties op sociale media zijn unaniem: het is leuk, slim en een beetje futuristisch. Beauty-influencers zijn er al lyrisch over en het is makkelijk voor te stellen dat je het zelf gebruikt: zie jezelf voor je op een rustige ochtend, met een kop koffie in de hand, je tint van de dag kiezen, net zoals je een look of een playlist zou samenstellen.

Waarom dromen we er allemaal van?

Dit apparaat spreekt ons aan omdat het een universele frustratie aanpakt: eindelijk dé perfecte lipstick vinden. Het transformeert het dagelijkse ritueel van make-up aanbrengen in een moment van persoonlijke expressie. En bovenal geeft het het gevoel dat je een klein, op maat gemaakt schoonheidsgeheim in handen hebt, speciaal voor jou.

Ja, het is een beetje futuristisch... maar bovenal is het een beauty-ervaring die alle meiden die graag met hun stijl spelen, willen uitproberen. En laten we eerlijk zijn: je eigen tint creëren is ongelooflijk bevredigend en superleuk. Je lippen zijn nog nooit zo uniek geweest.

In het tijdperk van ledmaskers en slimme robots die speciaal zijn ontworpen voor het maken van zelfgemaakte cosmetica, maakt dit apparaat, dat zo uit een sciencefictionfilm lijkt te komen, schoonheidsroutines een stuk eenvoudiger. Sterker nog, het begeleidt ons in onze zoektocht naar individualiteit.