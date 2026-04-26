Deze schoonheidsrituelen kunnen veel onthullen over hoe we liefhebben.

Een gedurfde eyeliner, lichte make-up, een zorgvuldig opgemaakte, glinsterende mond… je kledingstijl weerspiegelt, of verraadt, je romantische gevoelens. Een psychoanalyticus heeft deze esthetische keuzes onderzocht en vier verschillende profielen geïdentificeerd. Met elke penseelstreek spreekt het hart in stilte. Elk klein gebaar, hoe onschuldig ook, onthult een detail over jou.

De verschillende profielen van beautyverslaafden en hun romantische stijl

Als je je voor de spiegel klaarmaakt, doe je dat bijna instinctief. Oogschaduw aanbrengen, blush op je wangen deppen, je lippen invullen, highlights creëren met glinsterend poeder... al deze handelingen zijn automatisch geworden, net als tandenpoetsen of handen wassen. Je brengt je make-up aan zonder er ook maar over na te denken.

Maar wanneer je je ogen invult als een kunstenaar met een blanco doek, of wanneer je je jukbeenderen kleurt zoals een schrijver zijn tekst accentueert, dan komt je romantische ziel naar voren. Je tekent de contouren van je gezicht niet opnieuw met zwarte kohl of bruin poeder, maar met de inkt van het hart. Volgens psychoanalyticus Christian Richomme, die zijn inzichten deelde met Doctissimo , stellen de schoonheidsrituelen die je elke dag bij zonsopgang uitvoert je in staat om je eigen romantische portret te creëren, ver verwijderd van trendy hashtags en Pinterest-pins.

Degenen die make-up dragen om "zich vast te houden".

Voor sommige vrouwen is make-up geen plezier, maar een bijna essentiële noodzaak. Het is onmogelijk voor hen om zich zonder filter, zonder correctie, zonder een 'finishing touch' te laten zien. "Het ritueel is hun pantser," legt Christian Richomme uit.

Deze liefhebbers van een perfecte teint en vlekkeloze lippen gebruiken make-up als een schild. Achter dit nauwgezette proces schuilt vaak de angst om op een natuurlijke manier gezien te worden, in hun meest kwetsbare vorm. "Hun verborgen boodschap: 'Zeg me dat ik aantrekkelijk ben.'" Ze zoeken voortdurend bevestiging in de blik van anderen, bewijs van liefde om hun soms fragiele zelfvertrouwen te versterken.

Zij die natuurlijkheid cultiveren

Daarentegen benaderen sommige vrouwen schoonheid op een luchtige manier. Ze kunnen zonder foundation de deur uit zonder zich onzeker te voelen. Voor hen is make-up een spelletje, een bonus, nooit een verplichting.

"Make-up is voor hen een plezier, geen noodzaak," benadrukt de expert. Hun ritueel is zacht, langzaam, bijna meditatief. Ze masseren hun huid en brengen hun crème aandachtig aan, als een daad van zelfliefde. "Hun verborgen boodschap: 'Ik breng mezelf weer in balans en kalmeer mezelf.'" Hun vermogen om van zichzelf te houden stelt hen in staat om onafhankelijk lief te hebben, met een vorm van emotionele stabiliteit.

Degenen die elk detail controleren

Sommige vrouwen laten echter niets aan het toeval over. Elk element van hun uiterlijk wordt gecontroleerd: perfect gevormde wenkbrauwen, een onberispelijke manicure , een zorgvuldig gekozen kenmerkend parfum.

"Ze beheren hun imago als een persoonlijk territorium dat ze willen beschermen," analyseert Christian Richomme. Achter deze nauwgezetheid schuilt vaak een verlangen om de controle te behouden, zelfs binnen relaties. "Hun verborgen boodschap: 'Ik laat zien wat ik wil, maar niet alles.'" Ze houden wel van elkaar, maar op een afgemeten afstand, waardoor een deel van zichzelf ontoegankelijk blijft.

Diegenen die voortdurend veranderen

Ten slotte zijn er mensen wier schoonheidsroutine net zo onvoorspelbaar is als hun stemming. De ene dag verfijnd, de volgende dag totaal ongeremd. De ene week enthousiast over een nieuw product, de volgende week compleet onverschillig.

"Schoonheid fluctueert met de stemming," legt de specialist uit. Hun relatie met make-up wordt dan een directe weerspiegeling van hun emotionele toestand. "Hun schoonheidsroutine is een manier om intense en wisselende emoties te beheersen." Hier dient het ritueel als een toevluchtsoord, maar ook als een emotionele barometer.

Wat als je routine een hulpmiddel voor zelfkennis zou worden?

Je eigen gebaren voor de spiegel observeren is een beetje alsof je tussen de regels van je eigen dagboek leest. Waarom deze lippenstift in plaats van een andere? Waarom die plotselinge drang om alles uit te wissen of juist om alles te intensiveren? Achter deze ogenschijnlijk onschuldige keuzes schuilen vaak emoties die uiting zoeken.

Make-up kan dan een krachtig hulpmiddel voor zelfontdekking worden. Niet om jezelf te veroordelen of in een hokje te plaatsen, maar om je emotionele behoeften beter te begrijpen. Draag je make-up om te verleiden, jezelf gerust te stellen, jezelf te beschermen of gewoon om jezelf te plezieren? Het antwoord kan variëren afhankelijk van verschillende levensfasen, ontmoetingen of zelfs je emotionele toestand op die dag. En dat is precies waar de rijkdom ervan schuilt.

Leren om van jezelf te houden zonder filter... met of zonder make-up.

Het gaat er in feite niet om geen make-up te dragen of er juist te veel van te gebruiken, maar om er niet langer emotioneel afhankelijk van te zijn. Jezelf met tederheid kunnen bekijken, met of zonder opsmuk, is ongetwijfeld de gezondste vorm van zelfliefde.

Want uiteindelijk zou make-up nooit een vereiste moeten zijn om je geliefd te voelen, maar een vrije, vreugdevolle, bijna speelse keuze. Een verlengstuk van jezelf, geen camouflage. En in een relatie verandert deze vrijheid alles. Het stelt je in staat om te stoppen met constant te proberen de ander te behagen, en in plaats daarvan volledig jezelf te zijn. Om je nuances, je contrasten, je 'goede' dagen en je 'slechte' dagen te laten zien.

Uiteindelijk is make-up aanbrengen nooit een triviale handeling. Het is een intiem gesprek met jezelf... dat op de een of andere manier altijd uitmondt in een gesprek over liefde.