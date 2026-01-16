De beelden uit het nieuwe seizoen van deze cultserie worden als "provocatief" beschouwd en veroorzaken een schandaal.

Het derde seizoen van "Euphoria" is nog niet eens begonnen, maar er is nu al controverse rond de trailer, die door sommige kijkers als "te provocerend" wordt beschouwd. Tussen de torenhoge verwachtingen, de cultstatus en de steeds "extremere" beelden, gaat deze terugkeer, die op 13 april 2026 op HBO Max verschijnt, gepaard met een serieus debat over de grenzen van schokeffecten op het scherm.

Een cultserie onder hoge druk.

Sinds de première heeft "Euphoria" zich gevestigd als een iconische serie voor Generatie Z, met Zendaya in de hoofdrol en een cast van personages met een sterke emotionele impact. Elk nieuw seizoen is een evenement op zich geworden, en dit derde seizoen – dat is aangekondigd als het laatste – wordt extra nauwlettend gevolgd na jaren van wachten en controverses rondom wat er achter de schermen gebeurt.

Deze nieuwe reeks afleveringen speelt zich enkele jaren na de vorige gebeurtenissen af en laat zien hoe de voormalige middelbare scholieren hun weg vinden in het volwassen leven, vol moeilijke keuzes, gecompliceerde relaties en constante spanning. De beloofde toon is donkerder, directer en intenser, wat zowel de nieuwsgierigheid als de bezorgdheid van de fans aanwakkert.

Een trailer die als "te provocerend" werd beschouwd.

Vanaf het moment dat de trailer voor seizoen 3 werd uitgebracht, riep deze talloze reacties op, waarbij veel kijkers hem "te provocerend" vonden. De beelden, geladen met emotie, conflict en "grensverleggende" situaties, geven de indruk van een voortdurende escalatie van excessen. Op sociale media hekelden verschillende gebruikers "marketing die koste wat kost op shock is gebaseerd". Zij zijn van mening dat de serie erop gebrand lijkt de visuele en narratieve grenzen, die in de voorgaande seizoenen al de reputatie van de serie hebben gevestigd, nog verder op te zoeken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door euphoria (@euphoria)

Een toename in intensiteit sinds seizoen 1.

Wat vooral opvalt in de reacties van de kijkers, is het gevoel van een geleidelijke verschuiving naar iets steeds "extremer" in dit nieuwe seizoen. Waar "Euphoria" aanvankelijk werd geprezen om zijn zorgvuldige esthetiek en de manier waarop het kwetsbaarheid en hardheid combineerde, hebben velen nu het gevoel dat "het evenwicht verstoord raakt ten gunste van een escalatie".

Veel trouwe fans geven aan dat ze verscheurd zijn tussen de opwinding van de terugkeer naar dit universum en de angst dat de serie ten onder gaat aan de constante provocaties. Voor hen symboliseert deze trailer die verschuiving: een hectischer tempo, verhoogde spanning en een zware sfeer, alsof elk shot het vorige probeert te overtreffen.

Een publiek dat verdeeld was tussen fascinatie en vermoeidheid.

Geconfronteerd met deze beelden lijkt het publiek diep verdeeld.

Enerzijds is een groot deel van het publiek verheugd dat Euphoria zijn stijl tot het uiterste drijft en beschouwt dit radicalisme als het handelsmerk van de serie.

Aan de andere kant uiten sommigen een zekere vermoeidheid, omdat ze vrezen dat de serie, door alles te intensiveren, de emotionele en intieme dimensie verliest die haar in het begin zo bijzonder maakte.

Deze critici vrezen dat het streven naar "steeds sterker" uiteindelijk de boodschap en de geloofwaardigheid van het geheel zal verzwakken.

Uiteindelijk bevestigt de trailer voor het derde seizoen van "Euphoria" één ding: de serie is niet van plan gas terug te nemen, noch in haar visuele ambitie, noch in haar voorliefde voor "extreme" situaties. Tussen fascinatie, ergernis en nieuwsgierigheid blijft één ding zeker: op 13 april 2026 zal iedereen kijken, al was het maar om te zien of dit laatste seizoen zijn schandalige reputatie waarmaakt.