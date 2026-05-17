Van zangeres Rosalía tot Madonna, waarom is de nonnenlook zo fascinerend voor popsterren?

Voor de duur van een albumhoes of een videoclip dragen zangeressen het habijt van een non en houden ze zich religieus aan deze katholieke esthetiek met haar onberispelijke codes. Rosalía, Madonna, Lily Allen en Lana Del Rey hebben zich allemaal in de rol van deze vrome vrouw gekropen en deze heilige stijl eigen gemaakt. Getransformeerd tot levende portretten van het katholicisme, halen ze de non uit de kloostermuren en maken ze er een artistiek kenmerk van. Waar komt deze fascinatie voor kerkkleding vandaan?

Wanneer sterren de katholieke esthetiek prijzen

Op haar nieuwste album, "Lux", draagt zangeres Rosalia een sluier die haar opvallende ebbenhouten haar nauwelijks onthult. Gehuld in een soort witte cocon, wekt ze de indruk herboren te zijn. Na in "Motomami" de duivelshoorns te hebben gedragen en alle zonden uit de Bijbelse teksten te hebben herinterpreteerd, transformeert ze in een barmhartige Samaritaan. Het is alsof genade haar op wonderbaarlijke wijze heeft aangeraakt. Om consistent te blijven met deze goddelijke artistieke richting, een complete breuk met haar vorige EP, heeft ze haar teksten en zang ook doordrenkt met puurheid, geïnspireerd door klassieke muziek.

Vóór haar waren er al vele andere grote namen in de muziekwereld die deze verlossende kunstvorm omarmden. Madonna lanceerde deze esthetische beweging van heiligheid door de non uit haar klooster te halen. Lady Gaga bewandelde hetzelfde pad van berouw en imiteerde haar in haar "Alejandro"-video, waarin ze een lange mantel combineerde met futuristische plateauzolen. Rihanna bood echter een compleet andere versie op de cover van Interview Magazine, met een kruis getatoeëerd op haar wang en een elegante lipgloss die contrasteerde met het bescheiden habijt van de non. Lana Del Rey, trouw aan haar melancholische signatuur en vintage esthetiek, ging voorzichtiger om met deze universele codes en nam de persona van een religieus icoon aan.

De "non" is bijna een ongewilde beroemdheid geworden, een mode-icoon, een inspiratiebron. Terwijl ze ons de rillingen over de rug bezorgde in "The Nun", speelt ze ook een grote rol in de popcultuur. Toch zijn deze sterren niet plotseling door de Heilige Geest geraakt. Deze merkwaardige fascinatie voor vrouwen die hun leven aan God wijden, is niet het resultaat van een goddelijke openbaring. De verklaring is veel meer alledaags.

Wat deze heilige stilistische keuze op de achtergrond onthult

De "non", die zo vaak wordt uitgebuit in horrorfilms, is niet zomaar een kostuum dat horrorfans op oudejaarsavond dragen. Ze verschijnt regelmatig in een wereld die de tegenpool is van bescheidenheid, soberheid en stilte. Hergebruikt als creatief element, is de "goede zuster" niet simpelweg een belichaming van zuiverheid. Hoewel sterren haar esthetiek wellicht exploiteren, ondanks het risico op blasfemie, delen ze niet allemaal dezelfde intenties.

De non belichaamt een hele reeks symbolen en waarden. Uiteindelijk roept ze een compleet vocabulaire op: gehoorzaamheid, grenzeloze toewijding, kuisheid, maar ook nederigheid en naastenliefde. Ze is in feite de antithese van popsterren, die in de schijnwerpers staan, terwijl zij in de schaduw van kloosters bidt. Ze opent haar mond alleen om de communie te ontvangen, terwijl popsterren die gebruiken om te verkondigen en uit te schreeuwen wat hun hart verbergt. Nog veelzeggender: ze laat zichzelf wegkwijnen waar hedendaagse artiesten juist een blijvende indruk proberen te maken. Sommige sterren gebruiken dit zeer visuele en verbindende beeld om hun persoonlijke ervaringen beter te kunnen vertellen en het contrast te versterken. Het doel van deze manoeuvre? Een krachtige esthetische schok teweegbrengen.

Religieuze kleding fungeert als een direct leesbare visuele taal. Het condenseert tegenstrijdige begrippen in één oogopslag: onschuld en overtreding, terugtrekking uit de wereld en totale openheid. Dit maakt het een ideaal instrument voor de popcultuur. Rosalia, Madonna en Sabrina Carpenter kopiëren niet zomaar een bescheiden kledingcode. Ze halen de 'non' uit zijn traditionele context ten behoeve van het spektakel. "Sterren vinden het geweldig om alles subversief te maken", legt Clément Laré uit, een journalist gespecialiseerd in mode en popcultuur voor Madame Figaro .

Een andere interpretatie van de ene kunstenaar tot de andere.

Voor sommigen dient de esthetiek van de non vooral als middel om narratieve spanning te creëren. Rosalía speelt bijvoorbeeld vaak in op cycli van transformatie: van het heilige naar het profane, van zonde naar verlossing, alsof elk album een fase van metamorfose is. Het religieuze gewaad wordt dan een overgangsmarker, bijna een ritueel kostuum dat een artistieke "wedergeboorte" aankondigt.

Voor anderen is de kwestie provocatiever en historisch van aard. Madonna begreep al heel vroeg de kracht van katholieke symbolen in de westerse cultuur. Door ze te ondermijnen, probeert ze niet alleen te choqueren, maar ook moreel gezag, de controle over het vrouwenlichaam en de plaats van religie in de popcultuur ter discussie te stellen. Het habijt van de nonnen wordt een kritisch, bijna politiek, instrument.

In een meer esthetische en melancholische benadering gebruikt Lana Del Rey deze codes als fragmenten van Amerikaanse en Europese beeldtaal: glas-in-loodramen, sluiers, contemplatie. Voor haar is de religieuze figuur niet per se subversief, maar eerder nostalgisch, als een mentale achtergrond die een geïdealiseerd en reeds verloren idee van zuiverheid oproept.

Kortom, de non fascineert de popmuziek omdat ze een perfecte belichaming van tegenstrijdigheid is: stil, maar visueel zeer expressief; bescheiden, maar direct herkenbaar. En in een wereld waarin alles gezien en opgemerkt moet worden, maakt dit contrast haar tot een onuitputtelijke bron van inspiratie.