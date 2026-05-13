Hakken, jurken, selfies: de regels van het Filmfestival van Cannes waaraan gasten zich moeten houden.

Over de rode loper van het filmfestival van Cannes lopen is meer dan alleen een chique verschijning. Achter de flitsende lichten, de spectaculaire jurken en de zorgvuldig samengestelde outfits schuilt een strikt reglement waaraan elke gast zich moet houden. In Cannes is stijl vrij van geest, maar gestructureerd in de praktijk – en de rode loper laat geen compromissen toe.

Formele kleding vereist: elegantie staat voorop.

Voor het bijwonen van de officiële vertoningen is de dresscode niet onderhandelbaar. Mannen dienen een smoking met vlinderdas of donkere stropdas te dragen. Een zwart of donkerblauw pak is ook toegestaan, maar altijd in de context van formele kleding.

Voor vrouwen geldt een formele dresscode: avondjurk, little black dress, cocktailjurk, broekpak of donkere rok, of een elegante outfit met een chique top. Het doel is duidelijk: het prestigieuze imago van het festival behouden. Het receptiepersoneel ziet toe op de naleving van de dresscode en kan de toegang weigeren aan iedereen die zich er niet aan houdt.

Sneakers, ooit verboden, zijn iconisch.

Als er één regel is die zelfs het grote publiek kent, dan is het wel die over sneakers. Die zijn ten strengste verboden op de rode loper. Gasten moeten elegante schoenen dragen, met of zonder hakken. Hoewel sommige regels in de loop der tijd zijn aangepast – met name wat betreft platte schoenen – blijven sneakers zonder uitzondering verboden.

De rode loper heeft desondanks enkele memorabele momenten gekend: in 2016 liep de Amerikaanse actrice en producente Julia Roberts op blote voeten, en in 2017 deed de Amerikaanse actrice, regisseur en performer Kristen Stewart hetzelfde uit protest door haar schoenen uit te trekken. De Amerikaanse scenarioschrijver, regisseur, acteur en producent Spike Lee haalde in 2021 de krantenkoppen door op sneakers te verschijnen.

Selfies zijn verboden om de rode loper te beschermen.

Sinds 2018 zijn selfies en het gebruik van smartphones op de rode loper verboden. Deze beslissing werd genomen om de processie soepeler te laten verlopen en vertragingen te voorkomen. Het doel is simpel: een vlotte doorstroming behouden en de magie van het moment vastleggen. Officiële fotografen hebben zo optimale mogelijkheden om belangrijke momenten vast te leggen, zonder de ongevraagde concurrentie van omhooggehouden telefoons.

Nieuwe kledingvoorschriften: geen naaktheid of overdaad meer.

De regels zijn recentelijk nog strenger geworden. Sinds 2025 is naaktheid expliciet verboden op de rode loper en tijdens het hele festival. Ook outfits die als te doorschijnend worden beschouwd, worden aangepakt. Het idee is om "een zekere visuele consistentie te behouden en het institutionele kader van het evenement te respecteren."

Spectaculaire silhouetten, maar wel ingekaderd.

Ook zeer volumineuze outfits, met name die met lange slepen, kunnen beperkingen opleveren wanneer ze de bewegingsvrijheid of zitpositie belemmeren. Dit betekent niet het einde van de creativiteit, maar eerder een aanpassing. Ontwerpers werken nu aan vloeiendere modellen, ontworpen om esthetiek en bewegingscomfort te combineren. Het resultaat blijft spectaculair, maar is functioneler.

Ook tassen worden gecontroleerd.

Nog een minder bekende regel: grote tassen zijn verboden tijdens galavertoningen. Draagtassen, rugzakken of omvangrijke voorwerpen zijn niet toegestaan in de zalen. Je kunt je spullen echter wel achterlaten in een garderobe in de buurt van de zaal, zodat je je vrijer kunt bewegen. Deze regel verklaart de bijna alomtegenwoordigheid van kleine, elegante clutches op de rode loper van Cannes.

Een editie uit 2026 in het vervolg.

Voor het Filmfestival van Cannes 2026, dat van 12 tot en met 23 mei plaatsvindt in het Palais des Festivals, blijven deze regels van kracht. Ondanks enkele aanpassingen en discussies elk jaar, blijft het algemene kader ongewijzigd. De festivalteams blijven deze richtlijnen strikt toepassen, ongeacht de bekendheid van de gasten. Het doel blijft hetzelfde: de unieke identiteit van het evenement behouden.

Uiteindelijk legt het Filmfestival van Cannes een "bijzonder" evenwicht op: artistieke vrijheid in de creaties, maar een strikt kader voor de presentatie ervan. Deze discipline is een integraal onderdeel van de mythe van de rode loper, waar elke verschijning een ware stijltaal wordt.