De 41-jarige zangeres Delta Goodrem zal Australië vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2026.

Een jaar geleden verklaarde Delta Goodrem: "Natuurlijk doe ik mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik vind het geweldig!" Een jaar later is het een feit. De Australische zangeres zal haar land vertegenwoordigen in Wenen op het Eurovisie Songfestival 2026 – en de kansen zijn in haar voordeel.

Een officiële aankondiging

Op 1 maart 2026 kondigde SBS, de officiële Australische omroep, via een interne selectieprocedure aan dat Delta Goodrem Australië zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2026 in Wenen met haar nummer "Eclipse". Het nummer werd mede geschreven door Delta Goodrem, Ferras Al Qaisi, Jonas Myrin en Michael Fatkin. Deze interne selectie, zonder publieksstemming, is standaardprocedure voor Australië sinds hun debuut op het festival in 2015.

"Eclipse" - een enscenering die het universum weerspiegelt.

In een verklaring die ze na haar eerste repetities in de Wiener Stadthalle deelde, beschreef Delta Goodrem haar artistieke visie: "Optreden op het Eurovisiepodium is iets wat ik diep in mijn hart voel; ik draag Australië met me mee in elke noot en elk moment. Ik wilde dat de mise-en-scène zou bewegen als het universum zelf, met een samenspel van licht en schaduw, zachtheid en kracht." Ze stond er ook op om creaties van Australische ontwerpers te dragen, terwijl ze tegelijkertijd de elegantie van Wenen, de gaststad, in haar ontwerpen verwerkte.

Een artiest met een indrukwekkende staat van dienst.

Delta Goodrem is een van de meest succesvolle Australische artiesten van haar generatie. Ze tekende haar eerste platencontract op vijftienjarige leeftijd, heeft wereldwijd meer dan 9 miljoen albums verkocht en behaalde vijf nummer-één albums en negen nummer-één singles in Australië. Ze werkte ook samen met Céline Dion, de Australisch-Britse zangeres Olivia Newton-John, de Amerikaanse jazz- en traditionele popzanger Tony Bennett en de Amerikaanse singer-songwriter Michael Bolton. In Australië keken 2,21 miljoen mensen naar het Eurovisie Songfestival in 2025 – een record.

Een droom die al lang voor de selectie werd geuit.

In een interview met The Sun in het voorjaar van 2025 uitte Delta Goodrem haar enthousiasme voor de wedstrijd: "Natuurlijk zou ik meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Ik ben er dol op! Ik heb zeker al ideeën over wat ik zou doen als ik mee zou doen." Ze beschreef een ware obsessie: "Ik ben naar Londen gevlogen en heb een aantal halve finales bekeken. Ik ben gek op de creativiteit ervan. Je ontdekt er ongelooflijk talent." Haar selectie door SBS vervulde daarmee een duidelijk uitgesproken wens.

Een serieuze kanshebber voor de overwinning.

Jess Carniel, Eurovisie-onderzoeker en universitair hoofddocent aan de University of Southern Queensland, beschouwt Delta Goodrem als een serieuze kanshebber: "Goodrem heeft een grote schare fans in Europa, en dat is een aanzienlijk voordeel in een wedstrijd waar de publieksstemmen cruciaal blijven." Delta Goodrem treedt als elfde op in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, die live wordt uitgezonden op 15 mei 2026 om 5.00 uur Australische tijd.

Australië op het Eurovisie Songfestival: een verhaal met een lange geschiedenis

Sinds het officiële debuut in 2015 heeft Australië een aantal van zijn meest prominente artiesten naar het Eurovisiepodium gestuurd: Guy Sebastian, Dami Im (die in 2016 tweede werd), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields en Go-Jo in 2025. De Australische deelname wordt jaarlijks overeengekomen met de European Broadcasting Union, waarvan SBS al meer dan 30 jaar geassocieerd lid is. Delta Goodrem zet deze traditie voort, maar met een meer gevestigde internationale reputatie dan veel van zijn voorgangers.

Delta Goodrem in Wenen, "Eclipse" voor 166 miljoen kijkers – Australië heeft mogelijk zijn meest ervaren deelnemer tot nu toe gestuurd. Als de zangeres op 15 mei wint, schrijft ze geschiedenis in de competitie. En ze heeft al bewezen dat ze weet hoe ze geweldige hoofdstukken moet schrijven.