Dit door AI gecreëerde Spaanse "model" wordt door honderdduizenden mensen gevolgd.

Julia P.
De Spaanse virtuele "model" Aitana Lopez, gecreëerd door kunstmatige intelligentie, met fuchsia roze haar en doordringende ogen, heeft bijna 400.000 volgers op Instagram en zorgt voor een revolutie in de modewereld.

Een AI die de realiteit tart.

Aitana, gelanceerd in november 2022 door het in Madrid gevestigde bureau The Clueless, is een fotorealistische 3D-creatie: 25 jaar oud, 1,70 meter lang, met een atletische bouw en een expressief gezicht met geïdealiseerde Latijns-Amerikaanse trekken. Haar feed staat vol met fotoshoots, virtuele reizen (Dubai, Bali) en dagelijkse stories waarin ze "geniet" van een kop koffie of yoga beoefent. Internetgebruikers reageren op haar alsof ze een echte influencer is en zijn geschokt wanneer ze de waarheid over haar AI-oorsprong ontdekken.

Een bloeiende en lucratieve carrière

@fit_aitana doet niet onder voor echte influencers en poseert op foto's. Mensen staan versteld: "Ik dacht dat ze echt was!" "Stelt AI onze banen?" Haar realisme is opvallend: natuurlijke uitdrukkingen, professionele belichting, pakkende bijschriften ( "Klaar voor de zomer!" ). Het in Madrid gevestigde bureau The Clueless perfectioneert haar karakter (vastberaden, positief) om een emotionele band te creëren. Sommigen weigeren het zelfs te geloven: "Onmogelijk, ze is veel te emotioneel!"

Gemengde reacties: bewondering en bezorgdheid.

Haar fans zijn dol op haar: "Je bent perfect!" Maar er is ook veel kritiek: banenverlies voor echte modellen, de oppervlakkigheid van AI. En achter dit enthousiasme ontstaat een groeiende bezorgdheid. Sommigen vrezen een extreme standaardisering van schoonheid, gevormd door algoritmes in plaats van menselijke diversiteit. Anderen veroordelen het als een vorm van bedrog en geloven dat deze virtuele figuren de grens tussen realiteit en fictie doen vervagen.

Aitana Lopez, het AI-model met roze haar, fascineert en choqueert tegelijk en bewijst dat kunstmatige intelligentie (helaas) de virtuele modewereld aan het veroveren is. Een verontrustende reflectie op onze relatie met het 'perfecte' en het menselijk beeld.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
