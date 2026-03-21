"Stijl kent geen leeftijdsgrens": dit model van 60 fascineert internetgebruikers nog steeds.

Modellen
Anaëlle G.
@greceghanem / Instagram

Grece Ghanem, geboren in Libanon en sinds 2005 woonachtig in Montreal, blonk eerst uit in de microbiologie en behaalde een masterdiploma, waarna ze 25 jaar als fitnesscoach werkte. Het was haar dochter die haar in 2015 aanmoedigde om haar outfits op Instagram te plaatsen. Wat begon als een hobby groeide uit tot een enorm succes: @greceghanem heeft tegenwoordig meer dan 2 miljoen volgers, die gefascineerd zijn door haar stralende zelfvertrouwen en stijlvolle outfits.

Motto, handtekening en filosofie

In haar Instagram-bio benadrukt ze: "Het draait allemaal om mode en zelfvertrouwen, want stijl kent geen leeftijdsgrens!" Op 60-jarige leeftijd laat Grece zich niet door leeftijdsgrenzen leiden. Ze durft getailleerde pakken, ongefilterde tweedelige outfits, regenboogkleuren en chique Riviera-jurken te dragen, waarbij ze designerstukken combineert met oversized accessoires. Haar mantra? "Blijf zichtbaar" – een oprechte oproep tegen de onzichtbaarheid van vrouwen boven de 50.

Van de modeweken tot de catwalks

Als vaste gast op de Fashion Weeks (Parijs, New York, Milaan), te zien in tijdschriften, loopt ze de catwalk voor merken die haar charisma waarderen. Haar stralende foto's oogsten duizenden likes en bewonderende reacties: "Koningin!" "Pure inspiratie!" Grece, een voormalig microbiologe die is uitgegroeid tot mode-icoon, bewijst dat elegantie met de tijd evolueert – en herinnert ons eraan dat, zelfs wanneer ze zich conformeert aan de zogenaamde klassieke modenormen, het zien van een 60-jarige vrouw die zo gedurfd de hedendaagse stijl omarmt, een krachtige bron van inspiratie is voor een hele community op Instagram.

Kortom, internetgebruikers verafgoden haar vanwege haar authenticiteit. Op 60-jarige leeftijd belichaamt Grece Ghanem een vrije vrouw die haar lichaam viert zoals het is, zonder het koste wat kost te willen veranderen. Hoewel ze zich aan bepaalde normen houdt, komt haar succes vooral voort uit de manier waarop ze ons eraan herinnert dat leeftijd stijl of uitstraling niet tenietdoet, maar juist kan versterken.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Deze 37-jarige Zuid-Afrikaanse model straalt in yogakleding.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

