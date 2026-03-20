Deze 37-jarige Zuid-Afrikaanse model straalt in yogakleding.

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel straalt in een lichtgrijze yoga-outfit. De fotoserie die ze maakte, gaat viraal op Instagram en wordt door iedereen met veel enthousiasme ontvangen.

Een sportieve look die als "ultraslim" wordt beschouwd.

Candice Swanepoel, voormalig Victoria's Secret Angel en moeder van twee jongens, poseert in een grijs ensemble met textuur: een asymmetrische top met één schouder, een wijde palazzo broek en zwarte lakleren pumps met spitse neus. Zittend op een lichte houten vloer in een minimalistisch interieur, laat ze haar figuur zien tijdens een fotoshoot voor een kledingmerk. Deze foto, die ze onlangs op haar Instagram-account deelde, combineert yoga en modetrends.

De fans zijn helemaal onder de indruk.

De reacties stromen binnen met lof: "Je bent perfect!" , "Droomlichaam!" , "Mensen zijn dol op deze elegantie!" , "Een tijdloos icoon!" Duizenden mensen overladen haar met bewondering voor haar magnetische charisma. Deze foto's herinneren ons eraan waarom Candice de modewereld blijft domineren, afwisselend voor Victoria's Secret 2026-shoots en huidverzorgingscampagnes. Deze hybride look – "yoga meets luxe" – weerspiegelt haar levensstijl: sporten, reizen en haar gezin met haar man, het Braziliaanse model Hermann Nicoli. Mensen zijn dol op deze moeder.

Kortom, Candice Swanepoel bewijst dat sport en stijl hand in hand gaan. Mensen zijn dol op dit Zuid-Afrikaanse icoon dat Instagram laat stralen met haar natuurlijke elegantie en aanstekelijke energie.