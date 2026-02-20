"Wuthering Heights": Hoe deze film onze garderobe inspireert

Het verhaal van "Wuthering Heights", verfilmd door de fantastische Margot Robbie en haar charismatische tegenspeler Jacob Elordi, speelt zich af op de heidevelden van Yorkshire in de 19e eeuw. In de filmversie ruilt de actrice het snoeproze van Barbie in voor de wollen capes en imposante jurken van de raadselachtige Catherine Earnshaw. En deze dramatische stijl sluit perfect aan bij onze moderne garderobe. Het gaat er niet om rond te paraderen in kleding uit die tijd; het draait om balans.

De fascinerende kledingvoorschriften van Wuthering Heights

De film "Wuthering Heights", die nu al wordt geprezen als de romantische komedie van het jaar, put uit de literaire verbeeldingskracht van de grote Emily Brontë en neemt het publiek mee naar een wild, winderig landschap met een overwegend grijze hemel. De kostuums zijn, net als de hoofdpersonen, dramatisch, weelderig en eigenzinnig. Kortom, ze hebben karakter. De dominante stijl? Gotisch-romantisch, een slimme mix van pofmouwen en donkere tinten, doorschijnende blouses en leren onderrokken.

Bovendien, hoewel deze stoffen puristen van de Engelse literatuur, die de Victoriaanse kledingvoorschriften te vrij achtten, wellicht woedend maakten, deden ze de harten van modebewuste vrouwen zeker sneller kloppen. Schandalig rood, sierlijke korsetten in een rustieke stijl, zwierige blouses, overvloedige ruches en flatterende draperieën. De neo-Victoriaanse esthetiek van "Wuthering Heights" springt van fictie naar onze silhouetten. Alleen is het, tenzij je een gemaskerd bal of een verkleedpartij in het vooruitzicht hebt, lastig om de volumineuze outfits van de vurige Catherine Earnshaw te dragen in het tijdperk van jeans en sneakers.

Het is echter ook mogelijk om dit rebelse karakter te belichamen zonder de indruk te wekken dat je in een andere tijd bent beland. Kies simpelweg de kledingstukken afzonderlijk, combineer stijlen en speel met de details. En voilà: een kenmerkende look die niet zou misstaan in de boeken van Brontë, een look die direct de aandacht trekt.

Het is een ware kunst om de stijl van de film te kopiëren zonder dat het er gedateerd uitziet.

Wees gerust, Margot Robbie is niet de enige die rode fluwelen capes, rococo-sieraden, XXL-jurken en organza kan dragen. Hoewel alles de Hollywood-modelstudente perfect lijkt te staan, kunnen we haar essentiële mode-elementen op de set in een andere context plaatsen.

Het vergt echter wel wat ervaring om deze charmante, ouderwetse stijl uit te proberen. Je kleden zoals Cathy is een risico en kan er soms gedateerd uitzien. Gelukkig hebben we in Emerald Fennells bewerking, waarin ze haar persoonlijke touch aan de toneelkostuums heeft toegevoegd, al een goede basis.

Het idee is om inspiratie te halen uit Cathy's garderobe om een outfit te verfraaien of een vleugje stijl toe te voegen, niet om haar look exact te kopiëren. Zo wordt kant spaarzaam gebruikt aan de uiteinden van mouwen of aan de zoom van een top. Organza leent zich voor een spel van transparantie en vormt de belangrijkste stof voor onze blouses. Crinoline rokken krijgen daarentegen meer eigentijdse variaties en bedekken minder de benen. De smetteloze blouse met zijn barokke flair wordt gecombineerd met flared jeans of leren rokken.

Tot slot doorbreken we de "poëtische" aanpak met meer "rock"-achtige schoenen zoals enkellaarsjes met een vierkante neus of urban sneakers. Om de vintage look te laten werken, hebben we contrast nodig.

Dit zijn de kledingstukken die je nodig hebt voor een look in Brontë-stijl.

Om ons te laten inspireren door Cathy's personage en onze garderobe te laten domineren, hebben we alleen een paar goede basisstukken nodig. Onze kledingkast kan zo een tijdmachine worden. Om outfits samen te stellen waarmee je je een heldin uit die tijd voelt, volgen hier de belangrijkste modetips uit "Wuthering Heights":

Katoenen jurken. Deze katoenen kledingstukken zijn niet alleen ongelooflijk comfortabel, maar weerspiegelen ook Cathy's wilde en natuurlijke karakter. Ze staan het mooist met ruches of een off-the-shoulder model.

Sieraden die de indruk wekken van een erfstuk. Een medaillon met meerdere reflecties, een ring met een grote diamant, een ketting van imitatieparels of een gouden broche. De sieraden laten hun aanwezigheid op de huid duidelijk merken.

Een blouse met pofmouwen. Dit kledingstuk alleen al belichaamt de hele identiteit van "Wuthering Heights". Klassiek en bohemien tegelijk, het vindt een balans tussen pure eenvoud en zorgeloze overgave. En er is aandacht besteed aan de details: geborduurde biezen, jabotkragen…

Prachtige korsetten. Ooit een symbool van onderdrukking, heruitgevonden door Bridgerton en vervolgens Wuthering Heights, is het korset nu vooral decoratief. Het is niet langer het symbool van sociale beperkingen dat het ooit was, maar slechts een weerspiegeling van goede smaak. Geborduurd, versierd met kant of iriserende patronen, is het korset een prachtige aanvulling op elke garderobe.

Hoewel de regisseur van "Wuthering Heights" enkele aanpassingen maakte aan de kostuums van Brontë, kunnen wij dat ook doen en er onze eigen persoonlijke draai aan geven. Na de duistere sfeer van Wednesday en de Regency- stijl van Bridgerton, verkennen we een ander thema uit het verleden.