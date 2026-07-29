De zichtbare bh maakt een grote comeback in de trends van 2026.

Het is niet langer een verborgen kledingstuk: in 2026 treedt de bh uit de schaduw en staat hij centraal in de meest trendy looks. Lang beschouwd als een intiem kledingstuk dat verborgen moest blijven, is het nu een echt stijlstatement aan het worden. Deze evolutie viert persoonlijke expressie en de vrijheid om een outfit te creëren die je individualiteit weerspiegelt.

Wanneer de bh een mode-item op zich wordt.

Vergeet het idee van een simpel, praktisch onderkledingstuk: de bh profileert zich nu als een kledingstuk dat gekozen en getoond wordt. In de lente/zomercollecties van 2026 van talloze modehuizen is de bh te zien en maakt hij zijn weg naar elegante, moderne en karaktervolle silhouetten. Gedragen als een topje, gecombineerd met een chique pak of zichtbaar onder een getailleerde jas, ondergaat de bh een complete transformatie. Deze transformatie is niet louter esthetisch: ze weerspiegelt een nieuwe manier van denken over kleding.

Een knipoog naar de jaren 80 en 90.

Deze trend is niet helemaal nieuw. Al in de jaren 80 kozen sommige ontwerpers ervoor om dit kledingstuk uit de wereld van lingerie te halen en het centraal te stellen in het silhouet. In de jaren 90 zette de beweging zich voort, om vervolgens geleidelijk aan uit het zicht te verdwijnen. In 2026 maakt het een comeback met een andere aanpak. De zichtbare bh belichaamt een natuurlijke, ongeremde en zelfverzekerde houding. Het is een nieuwe manier om je stijl te personaliseren, zonder je aan strikte regels te hoeven houden.

Drie eenvoudige manieren om het stijlvol toe te passen

Als je deze trend leuk vindt, zijn er verschillende opties waarmee je hem gemakkelijk in je garderobe kunt integreren.

De eerste optie is om een bh onder een oversized blazer te dragen. Deze combinatie zorgt voor een mooi contrast tussen een aansluitend model en een lossere snit, voor een look die zowel elegant als zelfverzekerd is. Een andere mogelijkheid: laagjes. Een licht openvallend shirt, een dun vest of een nonchalant gedragen jasje kan een mooi bandje of een kanten detail onthullen, terwijl de look toch subtiel blijft. Voor een meer ontspannen look kun je een katoenen bralette combineren met een laag uitgesneden broek, jeans of een zwierige rok. Het is een comfortabele optie die comfort vooropstelt en tegelijkertijd een stijlvolle uitstraling behoudt.

Een trend die alle kledingstijlen viert.

Los van de modetrend illustreert de zichtbare bh een bredere evolutie: die van een garderobe waarin elk kledingstuk zijn eigen plek kan vinden, afhankelijk van je wensen. Wat ooit verborgen was, wordt zichtbaar, niet om koste wat kost de aandacht te trekken, maar simpelweg omdat kledingvoorschriften veranderen.

Natuurlijk ben je niet verplicht om deze trend te volgen als die niet bij je stijl of voorkeuren past. Mode blijft bovenal een ruimte van vrijheid: iedereen moet de kleding kunnen kiezen waarin hij of zij zich goed voelt. En als je een bepaalde look niet mooi vindt, betekent dat niet dat je de keuzes van anderen niet kunt respecteren. Juist de diversiteit aan stijlen maakt mode zo rijk.