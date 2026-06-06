Wanneer tennissers de baan transformeren tot een stijlveld.

De French Open is niet alleen het prestigieuze graveltoernooi. Al meer dan een eeuw is het ook een van de grootste mode-evenementen in de sportwereld. Elk jaar transformeren de spelers de Philippe-Chatrier-baan tot een ware catwalk – tot groot genoegen van zowel tennis- als modefans.

Suzanne Lenglen, het eerste mode-icoon van het toernooi

Het begon allemaal in de jaren twintig met de Française Suzanne Lenglen. Ze weigerde de lange, korsetachtige rokken die destijds aan vrouwelijke spelers werden opgelegd en koos in plaats daarvan voor mouwloze topjes en rokken die tot aan de kuit reikten – een schandaal in die tijd, maar dat sindsdien is uitgegroeid tot de grondlegger van de emancipatie.

Voor velen heeft zij werkelijk de weg gebaand voor al diegenen die na haar kwamen: zij die later de moed zouden hebben om op de tennisbanen gedurfd, kleurrijk en modern te zijn. Bijna een eeuw later verwelkomt de rechtbank die nu haar naam draagt nog steeds figuren die geschiedenis hebben geschreven – en lokt ze soms dezelfde debatten uit als in de beginjaren.

2018: Serena Williams en het zwarte catsuit dat de regels veranderde.

Als we één look van de afgelopen tien jaar op Roland-Garros zouden moeten kiezen, dan zou het zonder twijfel deze zijn. In 2018, nauwelijks hersteld van een bijzonder gecompliceerde bevalling, verscheen Serena Williams op de Parijse gravelbanen in een nauwsluitend zwart Nike-pak, getailleerd met een rode band. De Amerikaanse kampioene, die zichzelf destijds vergeleek met een "krijgsprinses van Wakanda", legde ook uit dat het kledingstuk, dankzij de compressie, had geholpen om bloedstolsels te voorkomen die ze tijdens haar zwangerschap had gehad.

Dit deed weinig om Bernard Giudicelli, destijds voorzitter van de Franse tennisbond, te kalmeren. Hij kondigde de invoering van een kledingvoorschrift aan dat dergelijke kleding op de tennisbanen verbood. "We moeten de sport en de locatie respecteren", verklaarde hij destijds. De beslissing leidde tot een internationale golf van protest, aangevoerd door de Amerikaanse tennisster Billie Jean King. Wat een simpele "modekwestie" had kunnen blijven, ontaardde in een politiek debat over de controle die wordt uitgeoefend op de lichamen van vrouwelijke atleten.

Naomi Osaka, de kunst om de tennisbaan om te toveren tot een catwalk.

De afgelopen seizoenen is er een nieuwe speelster opgestaan als de koningin van de 'tennisbaanmode': de Japanse Naomi Osaka. Bij elk Grand Slam-toernooi zorgt de viervoudig titelverdedigster voor een sensatie met Nike-outfits die ware kunstwerken lijken. Een jurk met Japanse kersenbloesems voor 2025, een jurk met kwallen voor de Australian Open van 2026, en meer recentelijk, voor Roland-Garros 2026, een gouden jurk geïnspireerd op het silhouet van de Eiffeltoren.

Dit alles ontvouwt zich met een weloverwogen "rode loper"-effect: een zorgvuldig geënsceneerde entree, het spel dat na een paar stappen wordt onthuld, en levendige debatten op sociale media. Haar tegenstandster, Laura Siegemund, bekritiseerde haar dit jaar zelfs openlijk in Parijs en beschuldigde haar ervan de wedstrijd in een "modeshow" te veranderen. Voor Naomi Osaka, die zichzelf als verlegen omschrijft, zijn deze outfits juist een kostbaar middel tot zelfexpressie – kortom, een stijlvol pantser.

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Sabalenka, Gauff, Swiatek: de nieuwe generatie stijl

Naast Naomi Osaka maken ook verschillende andere speelsters naam met hun gevoel voor stijl. Wereldnummer één Aryna Sabalenka maakte in 2026 een gedurfde statement met een zwarte, semi-opengewerkte Nike-jurk over een karmozijnrood topje – een racerback-model, een sleutelgatuitsparing en een "nachtleven"-uitstraling op gravel. De jurk was binnen enkele uren uitverkocht.

Coco Gauff profiteert op haar beurt van haar overwinning op Roland Garros in 2025 om zichzelf te vestigen als een waar stijlicoon: een New Balance-outfit in "schemeringskleuren", een gemarmerde print en een zwart leren jack vorig jaar – die ze omschrijft als "Parijs". Na haar triomf verscheen ze zelfs een aantal keer van top tot teen in Miu Miu-outfits, een teken dat ze mode ook buiten de tennisbaan om omarmt. Iga Świątek, viervoudig winnares van Roland Garros, heeft gekozen voor een zomers paars-geel kleurenpalet van On, een kleurverloop dat breekt met de meer minimalistische stijl van het toernooi.

Wanneer er over stijl gedebatteerd wordt

Deze stijlexplosie is echter niet zonder uitdagingen. Sommigen, zoals Laura Siegemund, zijn van mening dat "deze outfits tennis tot een spektakel maken". Anderen zien het juist als "een teken van een welkome emancipatie voor de spelers", die hun imago in eigen handen nemen door middel van een uitdrukkingsvorm die hen eigen is.

Eén ding is duidelijk: op Roland-Garros staan esthetiek en sportiviteit niet lijnrecht tegenover elkaar. Integendeel, ze versterken elkaar – en schrijven met elke editie een nieuw hoofdstuk in het grote verhaal van de sportmode.

Van Suzanne Lenglen tot de gewaagde Nike-ontwerpen van vandaag, via het catsuit van Serena Williams dat in 2018 zoveel ophef veroorzaakte, schrijft Roland-Garros twee parallelle verhalen: dat van de kampioenen en dat van een voortdurend evoluerende mode-industrie. En als we goed kijken, vertellen beide verhalen misschien wel hetzelfde verhaal: dat van vrouwen die geen toestemming meer hoeven te vragen om voor zichzelf op te komen.