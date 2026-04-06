"Stijve persoonsyndroom": aan welke aandoening lijdt zangeres Céline Dion?

Na een aantal jaren die gekenmerkt werden door gezondheidsproblemen, heeft Céline Dion haar terugkeer naar het podium aangekondigd voor dit najaar. De zangeres uit Quebec zal tussen 12 september en 14 oktober een reeks van tien concerten geven in de Arena La Défense in Parijs. Deze langverwachte comeback komt op een moment dat de artiest lijdt aan het stiff-person-syndroom, een zeldzame neurologische aandoening die de mobiliteit en het vermogen om op het podium te optreden ernstig beïnvloedt. De aankondiging, gedaan op 30 maart, haar verjaardag, kreeg veel media-aandacht en droeg bij aan de bekendheid van deze nog relatief onbekende aandoening.

Een zeldzame neurologische aandoening

Het stijfheidssyndroom, ook bekend als het Moersch-Woltman-syndroom, is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het veroorzaakt progressieve spierstijfheid en pijnlijke spasmen die onvoorspelbaar kunnen optreden.

Deze aandoening is nog steeds zeldzaam. Schattingen lopen uiteen, maar men denkt dat het slechts een klein aantal mensen treft op tienduizenden of honderdduizenden. Het komt vaker voor bij vrouwen en manifesteert zich meestal op volwassen leeftijd, doorgaans tussen de 30 en 50 jaar.

De oorzaak van het syndroom is nog niet volledig opgehelderd. Onderzoekers geven de voorkeur aan de hypothese van een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem ten onrechte bepaalde cellen in het lichaam aanvalt, waardoor de normale spierfunctie wordt verstoord.

Symptomen die het dagelijks leven bemoeilijken

Het belangrijkste symptoom is progressieve spierstijfheid, met name in de romp en ledematen. Deze stijfheid kan bewegen bemoeilijken en de zelfstandigheid beperken.

Patiënten kunnen ook last krijgen van plotselinge, pijnlijke spierspasmen. Deze samentrekkingen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals onverwachte geluiden, lichamelijk contact of intense emoties. In de ernstigste gevallen kan de aandoening het vermogen om te lopen of bepaalde dagelijkse taken uit te voeren aanzienlijk beperken.

Het verloop verschilt van persoon tot persoon. Sommige patiënten behouden een relatieve mobiliteit, terwijl anderen een geleidelijke verergering van de symptomen ervaren.

Er bestaat geen genezing voor het stiff-person-syndroom. Een passende behandeling kan echter de ernst van de symptomen verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren.

De behandeling bestaat doorgaans uit medicatie om spierspasmen te verminderen. Aanvullende benaderingen, zoals fysiotherapie of aangepaste lichaamsbeweging, kunnen ook helpen de mobiliteit te behouden. Een vroege diagnose maakt vaak een betere behandeling van de aandoening mogelijk en kan de impact ervan op het dagelijks leven beperken.

