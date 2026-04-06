Met koperkleurige krullen en een pixie-kapsel heeft Kylie Jenner een opvallende vintage look.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner trok alle aandacht met een dramatische haartransformatie, waarbij ze koperkleurige krullen en een moderne variant op de pixie-cut liet zien. Deze stijlverandering maakte deel uit van een fotoshoot voor nummer 23 van Puss Puss Magazine , waar de ondernemer een vintage-geïnspireerde esthetiek omarmde.

Kylie Jenner, die gewend is te experimenteren met verschillende haarkleuren en -lengtes, presenteert hier een retro-interpretatie met een mix van texturen en opvallende tinten.

Koperkleurige krullen met een uitgesproken retrostijl.

De belangrijkste look draait om een koperkleurige pruik met glanzende krullen, die een stralende dimensie toevoegt aan het geheel. Deze warme tint contrasteert met de meer neutrale kleurenpaletten van de shoot, wat een opvallend visueel effect creëert. De make-up maakt deze transformatie compleet met een intense smokey eye en een gedurfde eyeliner, waarmee de vintage inspiratie van de styling wordt versterkt. Het algehele effect roept bepaalde esthetische referenties op uit het begin van de 20e eeuw, herinterpreteerd met een eigentijdse aanpak.

Deze kapselkeuze benadrukt de wens om te spelen met klassieke stijlen, terwijl er tegelijkertijd een moderne uitstraling behouden blijft.

Een pixie-kapsel in een nieuw jasje, met een vleugje kleur.

Op andere foto's van de shoot draagt Kylie Jenner een heel kort pixie-kapsel met roze highlights. Deze variatie voegt een extra dimensie toe aan de fotoserie en illustreert de diversiteit aan stijlen die worden verkend. Het pixie-kapsel, vaak geassocieerd met een gedurfde look, contrasteert met de vollere koperkleurige krullen. Dit contrast versterkt de visuele identiteit van de shoot.

Accessoires en silhouetten vullen deze retro-esthetiek aan, met stukken geïnspireerd op vintage mode.

Een veelbesproken haartransformatie

Internetgebruikers reageerden snel op de foto's en prezen Kylie Jenners vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden met verschillende kapsels. Vooral de koperkleur en het visuele effect van de pixie-cut werden in de reacties benadrukt.

De ondernemer, bekend om haar talloze schoonheidstransformaties, bevestigt haar interesse in stilistische experimenten. Elke nieuwe look trekt de aandacht en draagt bij aan de trends.

Een vintage esthetiek die nog steeds in de mode terug te vinden is.

Vintage stijl blijft veel hedendaagse creaties beïnvloeden. Kapsels geïnspireerd op vroegere tijdperken worden regelmatig opnieuw geïnterpreteerd met moderne technieken. Met deze fotoshoot laat Kylie Jenner zien hoe retro referenties kunnen worden aangepast om hedendaagse looks te creëren. Ze presenteert een haartransformatie die vintage elementen herinterpreteert met een moderne twist.

Deze fotoshoot bevestigt de aanhoudende interesse in retrostijlen en benadrukt tegelijkertijd het vermogen van de ondernemer om verschillende visuele identiteiten te verkennen.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
"Stijve persoonsyndroom": aan welke aandoening lijdt zangeres Céline Dion?

Na een aantal jaren die gekenmerkt werden door gezondheidsproblemen, heeft Céline Dion haar terugkeer naar het podium aangekondigd...

Deze basketbalster deelt foto's van haar vakantie aan het water, genomen in een natuurlijke omgeving.

De Amerikaanse profbasketbalster Sophie Cunningham deelde onlangs een reeks vakantiefoto's op Instagram, waarmee ze een kijkje gaf in...

"Een Latijns-Amerikaanse schoonheid": deze actrice fascineert met haar stralende elegantie.

De Puerto Ricaans-Amerikaanse actrice Adria Arjona wist onlangs internetgebruikers te boeien met een nieuwe fotoserie op Instagram. Op...

Tijdens haar vakantie in de zon deelt Jessica Alba foto's die haar fans veel reacties opleveren.

De Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba deelde onlangs via een reeks foto's op Instagram een glimp...

"Schitterend": Deze actrice poseert op 47-jarige leeftijd in vintage kant en viert zelfvertrouwen.

De Amerikaanse actrice January Jones deelde een foto van zichzelf in een vintage kanten jurk, die veel positieve...

"Een godin": Zangeres Jennie maakt furore in een minimalistische outfit.

De Zuid-Koreaanse rapper, zangeres, danseres, model en actrice Jennie trok de aandacht met een nieuwe fotoserie op Instagram....