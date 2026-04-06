Met koperkleurige krullen en een pixie-kapsel heeft Kylie Jenner een opvallende vintage look.

Kylie Jenner trok alle aandacht met een dramatische haartransformatie, waarbij ze koperkleurige krullen en een moderne variant op de pixie-cut liet zien. Deze stijlverandering maakte deel uit van een fotoshoot voor nummer 23 van Puss Puss Magazine , waar de ondernemer een vintage-geïnspireerde esthetiek omarmde.

Kylie Jenner, die gewend is te experimenteren met verschillende haarkleuren en -lengtes, presenteert hier een retro-interpretatie met een mix van texturen en opvallende tinten.

Koperkleurige krullen met een uitgesproken retrostijl.

De belangrijkste look draait om een koperkleurige pruik met glanzende krullen, die een stralende dimensie toevoegt aan het geheel. Deze warme tint contrasteert met de meer neutrale kleurenpaletten van de shoot, wat een opvallend visueel effect creëert. De make-up maakt deze transformatie compleet met een intense smokey eye en een gedurfde eyeliner, waarmee de vintage inspiratie van de styling wordt versterkt. Het algehele effect roept bepaalde esthetische referenties op uit het begin van de 20e eeuw, herinterpreteerd met een eigentijdse aanpak.

Kylie Jenner voor Puss Puss Magazine (nummer 23), gefotografeerd door Kat Irlin, gestyled door Mackenzie en Alexandra Rose Grandquist.

Deze kapselkeuze benadrukt de wens om te spelen met klassieke stijlen, terwijl er tegelijkertijd een moderne uitstraling behouden blijft.

Een pixie-kapsel in een nieuw jasje, met een vleugje kleur.

Op andere foto's van de shoot draagt Kylie Jenner een heel kort pixie-kapsel met roze highlights. Deze variatie voegt een extra dimensie toe aan de fotoserie en illustreert de diversiteit aan stijlen die worden verkend. Het pixie-kapsel, vaak geassocieerd met een gedurfde look, contrasteert met de vollere koperkleurige krullen. Dit contrast versterkt de visuele identiteit van de shoot.

Accessoires en silhouetten vullen deze retro-esthetiek aan, met stukken geïnspireerd op vintage mode.

Een veelbesproken haartransformatie

Internetgebruikers reageerden snel op de foto's en prezen Kylie Jenners vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden met verschillende kapsels. Vooral de koperkleur en het visuele effect van de pixie-cut werden in de reacties benadrukt.

De ondernemer, bekend om haar talloze schoonheidstransformaties, bevestigt haar interesse in stilistische experimenten. Elke nieuwe look trekt de aandacht en draagt bij aan de trends.

Een vintage esthetiek die nog steeds in de mode terug te vinden is.

Vintage stijl blijft veel hedendaagse creaties beïnvloeden. Kapsels geïnspireerd op vroegere tijdperken worden regelmatig opnieuw geïnterpreteerd met moderne technieken. Met deze fotoshoot laat Kylie Jenner zien hoe retro referenties kunnen worden aangepast om hedendaagse looks te creëren. Ze presenteert een haartransformatie die vintage elementen herinterpreteert met een moderne twist.

Deze fotoshoot bevestigt de aanhoudende interesse in retrostijlen en benadrukt tegelijkertijd het vermogen van de ondernemer om verschillende visuele identiteiten te verkennen.