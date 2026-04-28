De "onverwachte" transformatie van actrice Sofía Vergara: haar nieuwe look verbijstert haar fans.

De Colombiaans-Amerikaanse actrice en model Sofía Vergara deelde onlangs een Instagram-carrousel met de tekst "Sunday", die veel fans aangenaam verraste. Het bewijst dat een stijlicoon elegantie en comfort perfect kan combineren.

Een look die totaal niet past bij zijn kenmerkende stijl.

Op 26 april 2026 deelde Sofía Vergara een carrousel op Instagram met het simpele onderschrift "Sunday fun 🍣🍱". Op de foto staat de actrice bij een koivijver in de buitenlucht, gekleed in een blauwe spijkerbroek en witte vetersneakers – een look die totaal afwijkt van haar gebruikelijke stijl. De post bevatte ook een selfie, een foto met haar goede vriend Alejandro Asen en een close-up van hun sushidiner.

Om te begrijpen waarom deze post zo verrassend was, hoef je alleen maar naar de rest van haar feed te kijken. Sofía Vergara staat bekend om haar jurken, haar ingewikkeld ontworpen korsetten en haar hakken in alle omstandigheden – of het nu op de set van America's Got Talent is, op de rode loper of tijdens een simpel uitje met vrienden. Ze vertelde zelfs aan Vogue: "Mijn jurken zijn van binnenuit kunstwerken. De sleutel tot mijn silhouet is het maatwerk. Ik geef meer geld uit aan het vermaken van kleding dan aan het kopen ervan." Witte sneakers en een spijkerbroek vormen daarom een opvallende stijlverandering.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sofia Vergara (@sofiavergara)

Het bericht leverde al snel reacties op. Sommige fans waren verrast door deze verandering van toon, terwijl velen dit moment van luchtigheid prezen. Het is verfrissend – en fundamenteel menselijk – om een actrice die zo geassocieerd wordt met chic, een zondag te zien doorbrengen in sneakers met sushi.

Jeans, witte sneakers en een koivijver: soms onthullen de simpelste foto's het beste iemands persoonlijkheid. Sofía Vergara heeft haar hakken niet ingeruild, maar bewijst dat ze ook haar chique kant even kan laten varen als de zondag daarom vraagt.