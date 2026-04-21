De jurk en de snit van zangeres Christina Aguilera zorgden voor veel ophef op de rode loper.

De Amerikaanse singer-songwriter Christina Aguilera was niet zomaar naar de Breakthrough Prize 2026 gekomen voor een publieke verschijning. Ze maakte op twee manieren een opvallende entree: een glamoureuze zwarte jurk en een kapsel dat iedereen verraste.

Een look die van top tot teen is ontworpen.

Tijdens de 12e Breakthrough Prize Ceremony op 18 april 2026 in Santa Monica onthulde Christina Aguilera een outfit die al snel een van de meestbesproken looks van de avond werd. De zangeres verscheen in een zwarte, off-the-shoulder jurk met een gestructureerd lijfje van leerachtig materiaal dat een zandloperfiguur creëerde. De rok liep geleidelijk over in een geplooide draperie met semi-transparante panelen, wat contrasteerde met de formele uitstraling van het bovenstuk. Een lichte sleep aan de achterkant verzachtte de algehele look.

Christina Aguilera werd die avond vergezeld door haar verloofde Matthew Rutler, die er elegant uitzag in een zwart pak. Samen vormden ze een van de meest stijlvolle stellen tijdens de uitreiking van de Breakthrough Prize van dit jaar, ook wel de "Oscars van de wetenschap" genoemd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Chad Cedric Salvador (@chadcedricphotola)

Accessoires die passen bij het zwarte thema.

Christina Aguilera completeerde haar outfit met een halsketting met een grote donkere steen aan een fijn geweven diamanten ketting, een delicate armband en verschillende ringen. Zwarte pumps met spitse neus maakten de volledig monochrome look af, die van het eerste tot het laatste detail perfect op elkaar aansloot.

De echte verrassing: het kapsel.

Hoewel de jurk zeker de aandacht trok, was het haar nieuwe kapsel dat de meeste reacties uitlokte. Christina Aguilera, bekend om haar lange blonde lokken, arriveerde met een bobkapsel tot op de kin met licht gekrulde punten, dat haar gezicht op een strakke, bijna geometrische manier omlijstte. Het kenmerkende detail: een micropony. De coupe, gestyled door haarstylist Yuichi Ishida, is een perfecte balans tussen gedurfde moderniteit en verfijnde elegantie.

Door te kiezen voor een perfect uitgevoerde volledig zwarte look en een dramatische haartransformatie, bewees Christina Aguilera dat ze weet hoe ze moet verrassen. Ze combineerde klassieke elegantie met een moderne twist, maakte een onvergetelijke verschijning en bevestigde haar status als icoon dat zichzelf steeds opnieuw kan uitvinden zonder ooit onopgemerkt te blijven.