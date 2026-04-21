De 63-jarige actrice Michelle Yeoh verrast met een "radicale" haartransformatie.

Fabienne Ba.
@michelleyeoh_official / Instagram

De Maleisische actrice en producente Michelle Yeoh trok onlangs alle aandacht tijdens de Breakthrough Prize Ceremony 2026 in Santa Monica. Bekend om haar kenmerkende lange, donkere haar, verraste ze iedereen met een dramatische verandering.

Een retro blonde bob die de regels breekt.

Vaarwel aan haar iconische lange bruine lokken: Michelle Yeoh heeft gekozen voor een korte bob tot op de kin in een stralende honingblonde tint. Dit kapsel, gekenmerkt door een zijscheiding en vingergolven, is direct geïnspireerd op de chique esthetiek van het oude Hollywood. De look doet ook denken aan haar personage Madame Morrible in "Wicked", maar krijgt een modernere touch dankzij de opzettelijk donkerdere aanzet, wat een subtiel contrast creëert.

Een perfect uitgevoerde schoonheidsbehandeling en styling.

Om deze transformatie compleet te maken, koos de actrice voor een verfijnde make-up: intense zwarte eyeliner en iriserende roze tinten op haar oogleden, lippen en jukbeenderen. Voor haar outfit koos Michelle Yeoh een krachtig en elegant silhouet, met een gestructureerd donker pak met satijnen revers. Deze "power dressing"-keuze contrasteert met de zachtheid van haar nieuwe haarkleur, wat het algehele visuele effect versterkt.

Een transformatie die een sterke stilistische vrijheid illustreert.

Met deze haartransformatie bewijst Michelle Yeoh eens te meer haar vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ze speelt met de codes van leeftijd en chic en kiest voor kapsels die retro-elementen combineren met moderniteit. Deze transformatie past in een bredere trend waarbij filmsterren niet langer terugdeinzen voor experimenten, zowel op het gebied van mode als beauty, en daarmee volledige stilistische vrijheid claimen.

Door haar kenmerkende kapsel in te ruilen voor een retro blonde bob, maakte Michelle Yeoh een van haar meest opvallende verschijningen. Deze haartransformatie bewees dat lef en elegantie tijdloos zijn en dat elk detail een krachtig stijlstatement kan worden op de rode loper.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Actrice Emily Blunt schittert in een sculpturale jurk versierd met 400 parels.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De Brits-Amerikaanse actrice Emily Blunt maakte onlangs een verpletterende indruk op de première van "The Devil Wears Prada...

Op 57-jarige leeftijd durft actrice Lucy Liu het meest fascinerende kleine zwarte jurkje van dit moment te dragen.

De Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu trok onlangs alle aandacht naar zich toe tijdens...

Tijdens een safari geniet Dua Lipa van een workout die niet onopgemerkt blijft.

Zelfs midden in een safari-avontuur lijkt singer-songwriter Dua Lipa haar fitnessroutine niet te hebben verwaarloosd. Ze deelde een...

De jurk en de snit van zangeres Christina Aguilera zorgden voor veel ophef op de rode loper.

De Amerikaanse singer-songwriter Christina Aguilera was niet zomaar naar de Breakthrough Prize 2026 gekomen voor een publieke verschijning....

Anne Hathaway maakt indruk in een volumineuze rode jurk.

Twintig jaar nadat ze Andy Sachs speelde in "The Devil Wears Prada", blijft de Amerikaanse actrice Anne Hathaway...

"Ik leefde in een nachtmerrie": een actrice uit Bridgerton doorbreekt haar stilte over haar mentale gezondheid.

De Britse actrice Ruby Barker, bekend van haar rol in de serie "Bridgerton", heeft besloten openhartig te zijn...