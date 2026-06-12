Rihanna verrast met een haartransformatie geïnspireerd op de jaren 60.

De Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw Rihanna blijft haar imago steeds opnieuw uitvinden. Onlangs onthulde ze een opvallende nieuwe haartransformatie tijdens een fotoshoot voor een onafhankelijk New Yorks tijdschrift. Het resultaat: een stralende blonde kleur en een volumineus opgestoken kapsel dat rechtstreeks verwijst naar iconen uit de jaren 60. De look zorgde direct voor een sensatie op sociale media.

Een langverwachte modecover

De foto's, gepubliceerd op haar Instagram-account, tonen Rihanna in een radicaal ander licht. Weg is het donkerbruine of dieprode haar dat haar recente publieke optredens kenmerkte: in plaats daarvan heeft ze nu een licht, bijna platinablond kapsel. Deze haartransformatie is des te opvallender omdat de styling zowel theatraal als precies in de details is. De fotoserie toont de zangeres in een reeks couture-looks waarin de nieuwe haarkleur als rode draad fungeert. Elke foto, elke outfit, elke pose lijkt ontworpen als een waar visueel tableau.

Een blonde bijenkorfkapsel, een eerbetoon aan de diva's van de jaren 60.

Het detail dat de fotoshoot zo iconisch maakt, is het kapsel. Rihanna draagt een bijenkorfkapsel – die volumineuze, hoog opgestoken knot die begin jaren 60 populair werd gemaakt door Hollywood-kappers. Destijds was het hét kenmerkende kapsel van de grote muzen van de Amerikaanse en Britse cinema: Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's", Brigitte Bardot in verschillende van haar Franse films en Aretha Franklin op haar albumhoezen.

Later bracht Amy Winehouse met haar warrige kapsel de bijenkorflook weer in de mode. Tegenwoordig omarmt Rihanna deze stijl – het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, van de heropleving van de vintage stijl op de catwalks en in modebladen.

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Diverse haute couture-looks voor een stijlvolle fotoshoot.

Om haar nieuwe kapsel compleet te maken, verwerkte Rihanna talloze verwijzingen in haar outfits. Op een van de foto's poseert ze in een zwart-rode jurk met bloemenfranjes, gedragen over een harlekijnachtig circuskostuum. Een stapel gouden armbanden om haar polsen versterkt het grafische aspect van de look.

Op een andere foto draagt ze een patchworkcape uit de haute couturecollectie lente/zomer 2026 van een bekend Parijs modehuis, gecombineerd met slanke zwarte pumps en opvallende ringen. In elke foto wisselt de styling af tussen theatraliteit en coutureprecisie. Een perfecte demonstratie van waar Rihanna het beste in is: een mode-editorial transformeren in een ware visuele performance.

Met deze blonde transformatie en de op een bijenkorf geïnspireerde look levert Rihanna een van haar meest opvallende fotoshoots van het jaar af. Het is een demonstratie die ons eraan herinnert dat ze een van de artiesten is die haar imago het best kan vernieuwen zonder ooit haar identiteit te verliezen.